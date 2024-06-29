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В одной из областей Украины будут выключать свет только до трех часов в день

29 июня 2024 15:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Черниговской области с 29 июня облэнерго сократит отключение света
Электроинженер ДТЭК возле распределительного щитка. Иллюстративное фото: ДТЭК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В одном из украинских регионов с субботы, 29 мая, будут выключать свет до трех часов максимум. Таким образом, в Черниговской области три часа у украинцев нет света, следующие три — уже будут.

Об этом заявила спикер Черниговоблэнерго Екатерина Дроздова в комментарии "UA:Суспільне мовлення".

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Новый график отключения света в Черниговской области. Источник: Черниговоблэнерго

По словам Дроздовой, на графике отключений это отразилось следующим образом: если раньше промежуток времени без электроэнергии (черный квадрат) и промежуток с возможным отключением света (синий квадрат) шли один за другим, то теперь между ними появились часы, когда свет не будет выключаться вообще (зеленый квадрат).

Она также добавила, что для правильности смещения очередей временной промежуток в течение 21-24 часов разбили пополам — поэтому в это время очереди будут либо со светом, либо без света по полтора часа дополнительно.

"Такое распределение позволит потребителям всех очередей воспользоваться светом в вечерний период, когда световой день закончится", — говорит спикер Черниговоблэнерго.

Напомним, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Украине зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки, тогда как окончательные предварительные подсчеты можно будет сделать в августе.

В то же время в Укрэнерго порекомендовали средства подготовки к зимним отключениям электричества, в частности, для жильцов домов, где отопление зависит от электроэнергии.

электроэнергия
Украина
Черниговская область
сфера энергетики
электроснабжение
отключения света

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