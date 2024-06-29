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В одній з областей України вимикатимуть світло лише до трьох годин на день

29 червня 2024 15:37
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Ілля Рябінін
редактор
В Чернігівській області з 29 червня обленерго скоротить відключення світла
Електроінженер ДТЕК біля розподільчого щитка. Ілюстративне фото: ДТЕК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В одному з українських регіонів з суботи, 29 травня, вимикатимуть світло до трьох годин максимум. Таким чином, у Чернігівській області три години українці не матимуть світла, наступні три — вже матимуть. 

Про це заявила речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова в коментарі "UA:Суспільне мовлення". 

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Новий графік відключення світла на Чернігівщині. Джерело: Чернігівобленерго

За словами Дроздової, на графіку відключень це відобразилося наступним чином: якщо раніше проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат) та проміжок з можливим відключенням світла (синій квадрат) йшли один за одним, то тепер між ними з'явилися години, коли світло не вимикатимуть взагалі (зелений квадрат).

Вона також додала, що для правильності зміщення черг, часовий проміжок протягом 21-24 години розбили навпіл — тому у цей час черги будуть або зі світлом, або без світла по півтори години додатково.

"Такий розподіл дозволить споживачам усіх черг скористатися світлом у вечірній період, коли світловий день закінчиться", — каже речниця Чернігівобленерго.

Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко, заявив, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу, тоді як остаточні попередні підрахунки можна буде зробити в серпні.

Водночас в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.

електроенергія
Україна
Чернігівська область
сфера енергетики
електропостачання
відключення світла

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