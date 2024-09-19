Андрей Ермак отреагировал на заявление Радослава Сикорского о Крыме

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского по Крыму. В частности, тот советовал передать полуостров под мандат ООН.

Сообщения с реакцией Андрей Ермак обнародовал на своем канале в Telegram.

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Руководитель ОП напомнил, что Крым принадлежит Украине и отметил, что Россия нарушила международные права.

Сообщение Ермака. Фото: скриншот

"Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это", — подчеркнул Андрей Ермак.

Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский во время Ялтинской европейской стратегии заявил, что Крым для России "символически" важен, а для Украины — "стратегически". Он предложил провести "честный референдум" под наблюдением ООН.

"Мы могли бы передать Крым под мандат ООН для подготовки честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет", — сказал Сикорский.