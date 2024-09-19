Андрій Єрмак відреагував на заяву Радослава Сікорського про Крим

В Офісі Президента України відреагували на пропозицію Сікорського щодо Криму
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо Криму. Зокрема той радив передати півострів під мандат ООН.
Повідомлення з реакцією Андрій Єрмак оприлюднив на своєму каналі у Telegram.
Реакція Єрмака на заяву Сікорського про Крим
Керівник ОП нагадав, що Крим належить Україні та зауважив, що Росія порушила міжнародні права.
"Крим — це Україна. Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це", — наголосив Андрій Єрмак.
Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН
Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час Ялтинської європейської стратегії заявив, що Крим для Росії є "символічно" важливим, а для України — "стратегічно". Він запропонував провести "чесний референдум" під наглядом ООН.
"Ми могли б передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", — сказав Сікорський.
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