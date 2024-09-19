Андрій Єрмак відреагував на заяву Радослава Сікорського про Крим

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо Криму. Зокрема той радив передати півострів під мандат ООН.

Повідомлення з реакцією Андрій Єрмак оприлюднив на своєму каналі у Telegram.

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Керівник ОП нагадав, що Крим належить Україні та зауважив, що Росія порушила міжнародні права.

Повідомлення Єрмака. Фото: скриншот

"Крим — це Україна. Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це", — наголосив Андрій Єрмак.

Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час Ялтинської європейської стратегії заявив, що Крим для Росії є "символічно" важливим, а для України — "стратегічно". Він запропонував провести "чесний референдум" під наглядом ООН.

"Ми могли б передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", — сказав Сікорський.