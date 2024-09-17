Экс-министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. Фото: РБК-Украина

Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин получил должность в наблюдательном совете Укрзализныци. Назначение вступает в силу в соответствии с распоряжением правительства с 26 сентября.

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров было опубликовано во вторник, 17 сентября.

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"Начинаю работу в наблюдательном совете Укрзализныци как представитель государства. Верю, что мой опыт поможет нашей железной дороге стать лучшей в мире", — написал Камышин.

Сообщение Александра Камышина. Фото: скриншот

До назначения в Министерство стратегических отраслей Камышин занимал пост председателя правления Укрзализныци.

Напомним, 8 сентября бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин получил новую должность. Он стал советником президента по стратегическим вопросам.