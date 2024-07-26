Подоляк назвал условия для переговоров с Россией по окончании войны

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина стремится добиться таких фундаментальных договоренностей, которые сделают возобновление боевых действий невозможным, даже когда Россия снова будет готова к ним. Он добавил, что Россия всегда стремится к войне, поскольку не умеет жить в мире.

Об этом Подоляк написал в Telegram в пятницу, 26 июля.

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"Тактические поражения РФ по линии фронта дадут Москве понять, что военным методом она ничего не достигнет. Для этого нужно улучшать национальную систему ПВО, нужно увеличивать дальнобойные возможности Украины, чтобы уничтожать инфраструктуру войны, увеличивать количество ресурса, который России теряет из-за ее продолжения. Кроме того, нужны финансовые инструменты, чтобы наказывать не только РФ, но и страны, которые помогают обходить санкции", — говорится в сообщении.

Подоляк заявил, что китайское дипломатическое давление имеет огромное значение, поскольку оно могло бы объяснить Кремлю, что эскалация конфликта вредит всем участникам мировой экономики. По его словам, Китай полностью осознает свою роль в глобальном контексте и заинтересован в соблюдении международных норм.

"Единственным агрессором является Россия. Впрочем, мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые приведут к устойчивому справедливому миру. К ним не готова Россия. При всех своих заявлениях Москва готова только к войне, к эскалации, к экспансии. Хотя бы потому, что без существования внешнего врага у нее могут возникнуть большие внутренние проблемы революционного характера", — добавил советник руководителя Офиса Президента.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Пекин очень заинтересован сотрудничеством с Киевом и именно таким хорошим признаком начала налаживания отношений может стать визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Позже Кулеба заявил, что Украина открыта к переговорам с Россией.