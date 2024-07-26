Подоляк назвав умови для переговорів з Росією щодо закінчення війни

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна прагне досягти таких фундаментальних домовленостей, які зроблять відновлення бойових дій неможливим, навіть коли Росія знову буде готова до них. Він додав, що Росія завжди прагне війни, оскільки не вміє жити в мирі.

Про це Подоляк написав у Telegram у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Подоляк про переговори з Росією

"Тактичні поразки РФ по лінії фронту дадуть Москві зрозуміти, що військовим шляхом вона нічого не досягне. Для цього треба покращувати національну систему ППО, треба збільшувати далекобійні спроможності України, щоб знищувати інфраструктуру війни, збільшувати кількість ресурсу, який Росія втрачає через її продовження. Крім того, потрібні фінансові інструменти, щоб карати не лише РФ, але й країни, які допомагають обходити санкції", — йдеться в повідомлені.

Подоляк заявив, що китайський дипломатичний тиск має величезне значення, оскільки він міг би пояснити Кремлю, що ескалація конфлікту шкодить усім учасникам світової економіки. За його словами, Китай повністю усвідомлює свою роль у глобальному контексті і зацікавлений у дотриманні міжнародних норм.

"Єдиним агресором є Росія. Утім ми готові до переговорного процесу на справедливих умовах. На тих умовах, які приведуть до сталого справедливого миру. До них не готова Росія. Попри всі свої заяви, Москва готова лише до війни, до ескалації, до експансії. Хоча б тому, що без існування зовнішнього ворога в неї можуть виникнути великі внутрішні проблеми революційного характеру", — додав радник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що Пекін дуже зацікавлений співпрацею з Києвом і саме такою гарною ознакою початку налагодження стосунків може стати візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Згодом, що Кулеба заявив, що Україна відкрита до переговорів з Росією.