В оккупированном Мариуполе сломалась котельная, отапливающая центр города

Мужчины идут у разрушенных домов в Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada

Центральный район временно оккупированного Мариуполя остался без отопления. В городе сломалась "Западная" котельная. Соответственно, сейчас жители живут в холодных домах и квартирах.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Аварийное отключение котельной в Мариуполе

"Во временно оккупированном городе у многих домов нет тепла. К этому добавилась аварийная остановка котельной "Западная". Она отапливает большую часть Центрального района. Поэтому без отопления остались еще дополнительно тысячи мариупольских семей. Об этом пишут жители в местных пабликах", — отметили в горсовете.

Это уже не первое аварийное отключение котельной с момента ее запуска в ноябре. Оккупационные власти в совершенстве не подготовили инженерные сети к отопительному сезону. Дома города в ужасном состоянии, как пишут в горсовете, это тоже влияет на отопление. Из-за их аварийного состояния они теряют тепло.

"Жители массово жалуются не на соответствующий уровень температуры в домах, постоянные аварии на сетях и отключения", — добавили в горсовете.

Сообщение об аварийном отключении котельной. Фото: скриншот поста горсовета

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне "ремонтируют" фасады домов, но квартиры внутри не пригодны для жизни. Местные жалуются на отсутствие отопления.

Добавим, на территории Мариуполя в Донецкой области был зафиксирован уровень радиации, более чем в 15 раз превышающий норму. Это произошло из-за якобы сильного шторма в городе.