Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В оккупированном Мариуполе сломалась котельная, отапливающая центр города arrow

В оккупированном Мариуполе сломалась котельная, отапливающая центр города

13 декабря 2023 17:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В оккупированном Мариуполе сломалась котельная, отапливающая центр города
Мужчины идут у разрушенных домов в Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Центральный район временно оккупированного Мариуполя остался без отопления. В городе сломалась "Западная" котельная. Соответственно, сейчас жители живут в холодных домах и квартирах.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Читайте также:

Аварийное отключение котельной в Мариуполе

"Во временно оккупированном городе у многих домов нет тепла. К этому добавилась аварийная остановка котельной "Западная". Она отапливает большую часть Центрального района. Поэтому без отопления остались еще дополнительно тысячи мариупольских семей. Об этом пишут жители в местных пабликах", — отметили в горсовете.

Это уже не первое аварийное отключение котельной с момента ее запуска в ноябре. Оккупационные власти в совершенстве не подготовили инженерные сети к отопительному сезону. Дома города в ужасном состоянии, как пишут в горсовете, это тоже влияет на отопление. Из-за их аварийного состояния они теряют тепло.

"Жители массово жалуются не на соответствующий уровень температуры в домах, постоянные аварии на сетях и отключения", — добавили в горсовете.

Сообщение об аварийном отключении котельной
Сообщение об аварийном отключении котельной. Фото: скриншот поста горсовета

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне "ремонтируют" фасады домов, но квартиры внутри не пригодны для жизни. Местные жалуются на отсутствие отопления.

Добавим, на территории Мариуполя в Донецкой области был зафиксирован уровень радиации, более чем в 15 раз превышающий норму. Это произошло из-за якобы сильного шторма в городе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме