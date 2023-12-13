В окупованому Маріуполі зламалась котельня, яка опалює центр міста

Чоловіки йдуть біля зруйнованих будинків у Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada

Центральний район тимчасово окупованого Маріуполя залишився без опалення. У місті зламалася "Західна" котельня. Відповідно зараз жителі мешкають у холодних будинках та квартирах.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Аварійне відключення котельні у Маріуполі

"У тимчасово окупованому місті багато будинків не мають тепла. До цього додалася аварійна зупинка котельні "Західна". Вона опалює більшу частину Центрального району. Тож без опалення залишились ще додатково тисячі маріупольських родин. Про це пишуть жителі у місцевих пабліках", — зазначили у міськраді.

Це вже не перше аварійне відключення котельні з моменту її запуску у листопаді. Окупаційна влада досконало не підготувала інженерні мережі до опалювального сезону. Будинки міста у жахливому стані, як пишуть у міськраді, це теж впливає на опалення. Через їх аварійний стан вони втрачають тепло.

"Жителі масово скаржаться не на відповідний рівень температури у будинках, постійні аварії на мережах та відключення", — додали у міськраді.

Повідомлення про аварійне відключення котельні. Фото: скриншот допису міськради

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни "ремонтують" фасади будинків, але квартири всередині не придатні для життя. Місцеві скаржаться на відсутність опалення.

Додамо, на території Маріуполя на Донеччині було зафіксовано рівень радіації, що більш ніж у 15 разів перевищує норму. Це сталося внаслідок нібито сильного шторму у місті.