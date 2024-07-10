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В ОП назвали сумму денег, которую мир направит на восстановление Украины

10 июля 2024 06:37
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Восстановление Украины - в ОП назвали суммы - новости
Алексей Кулеба. Фото: Скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Пока в Украине продолжается активная фаза войны, не сравнимая даже с фазой Второй мировой войны, говорить о полноценном восстановлении страны пока мы не можем. В первую очередь государство восстанавливает критическую инфраструктуру и жилые дома.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал заместитель председателя ОП Алексей Кулеба.

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"Это основное направление средств, чтобы после каждого ракетного обстрела или комбинированной атаки шахедов люди как можно быстрее могли возвращаться в свои дома. То же самое касается и восстановления критической инфраструктуры", — подчеркнул Кулеба.

В то же время, по его словам, прошедшая в июне в Германии Берлинская конференция по восстановлению Украины показала всему миру, что вокруг Украины сформировалась мощная поддержка демократических стран. Это говорит о том, что поддержка Украины будет, и она будет беспрецедентной.

"В Берлине было объявлено, что на восстановление Украины будет направлено 9 млрд долларов. Это огромная сумма. Кроме того, есть несколько программ, которые будут реализовываться в течение трех лет. В частности, Ukraine Facility рассчитана на 50 млрд долл. То есть поддержка у Украины будет, и так же будет развиваться экономическая активность страны", — уточнил Кулеба.

Напомним, по словам Михаила Гончара, ведущего эксперта по энергетике, скорее всего, Украина сможет восстановить определенную часть поврежденных или разрушенных РФ энергообъектов или построить новые. Однако пока неизвестно, будет ли это дополнительный гигаватт мощностей, полтора или вообще 0,5.

Офис президента война Украина восстановление война в Украине

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