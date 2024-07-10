Відновлення України: в ОП назвали суми - новини

Олексій Кулеба. Фото: Скріншот відео

Допоки в Україні триває активна фаза війни, яку не можна порівняти навіть із фазою Другої світової війни, говорити про повноцінну відбудову і відновлення країни наразі ми не можемо. Першою чергою держава відновлює критичну інфраструктуру та житлові будинки.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав заступник голови ОП Олексій Кулеба.

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"Це основне спрямування коштів, щоби після кожного ракетного обстрілу або комбінованої атаки шахедів люди якомога швидше могли повертатися у свої будівлі. Те ж саме стосується і відновлення критичної інфраструктури", — наголосив Кулеба.

Водночас, за його словами, Берлінська конференція з відновлення України, яка пройшла у червні в Німеччині, показала всьому світу, що навколо України сформувалася потужна підтримка демократичних країн. Це говорить про те, що підтримка України буде, і вона буде безпрецедентною.



"В Берліні було оголошено, що на відбудову України буде спрямовано 9 млрд доларів. Це величезна сума. Окрім того, є декілька програм, які будуть реалізовуватися протягом трьох років. Зокрема, Ukraine Facility розрахована на 50 млрд дол. Тобто підтримка в України буде, і так само буде розвиватися економічна активність країни", — уточнив Кулеба.

Нагадаємо, за словами Михайла Гончара, провідного експерта з енергетики, швидше за все Україна зможе відновити певну частину пошкоджених чи зруйнованих РФ енергообʼєктів або ж збудувати нові. Однак наразі невідомо, чи буде це додатковий гігават потужностей, чи півтора чи взагалі 0,5.