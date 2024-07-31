Винищувачі F-16 в прибули в Україну — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський оглядає літак F-16 у Нідерландах. Ілюстративне фото: Bloomberg

Україна, ймовірно, отримала першу партію винищувачів F-16 після довгого очікування. Терміни щодо поставок були виконані.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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За даними джерел, кінцевий термін передачі військових літаків американського виробництва був дотриманий.

Таким терміном визначали кінець липня.

Також зазначається, що наразі незрозуміло, чи українські пілоти зможуть одразу використати бойові літаки, чи процес триватиме більше часу.

Представниця Міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася від коментарів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що західні партнери України обіцяють передати винищувачі F-16 вже найближчим часом.

А за словами члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії, союзники пообіцяли Україні більше винищувачів F-16, ніж підготували пілотів. Наразі постає питання не бортів, а людей.