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В окружении Залужного рассказали, готовится ли он к выборам

4 июля 2024 13:33
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Залужный не планирует заниматься политикой — окружение
Бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Фото: Facebook/CinCAFU
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный пока не комментировал, примет ли он участие в президентских выборах. В то же время в его окружении объяснили позицию экс-главкома.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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В окружении Залужного утверждают, что он "не занимался, не занимается и не будет заниматься политикой".

Там отмечают, что экс-главком все же планирует быть послом Украины в Великобритании.

По данным последних опросов, Залужный и его гипотетическая политсила могут составить конкуренцию Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах.

Также исследования общественного мнения показывают, что Зеленский и Залужный могут стать соперниками во втором туре выборов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис приветствовал экс-главнокомандующего ВСУ с назначением на должность посла Украины в Соединенном Королевстве.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 апреля, Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.

выборы ВСУ Валерий Залужный политики президент

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