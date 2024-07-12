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В окружении Зеленского заявили, что его "охватывает паранойя", — СМИ

12 июля 2024 16:47
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Зеленский может страдать паранойей — что говорит окружение президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В окружении Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что глава государства в результате войны начал меняться в довольно негативную сторону. Такое мнение разделяют как люди из его окружения, так и высокопоставленные западные политики.

Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 12 июля.

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По мнению экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, гарант все время ездит по Украине и возит с собой сумку со сменной одеждой и зубной щеткой, поскольку часто не знает, где заночует.

"Это его повседневная жизнь как президента — сломанный сон. Это консультации ночью и обращение в парламенты, сенаты независимо от времени. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю — это бесконечный марафон", — говорит он.

В то же время экс-чиновник не согласен с мнением, что Зеленский не способен побороть Путина, несмотря на то, что Россия сохраняет паритет в личном составе и вооружении.

"Я бы применил цитату Марка Твена: "Дело не в размере собаки в драке. Дело в размере драки в собаке", — резюмирует Резников.

Последствия смены настроения главы государства замечают даже иностранные политики. Один из высокопоставленных западных чиновников, проведший много времени с Зеленским, отметил, что гарант все больше и больше "страдает паранойей" из-за вероятных попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины. В то же время, по его словам, "это правильно".

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив подготовку следующего оборонного пакета.

Также украинский президент встретился с премьером Италии Джорджей Мелони, где обсудил ключевые потребности Украины, в частности, в системах ПВО.

Владимир Зеленский Офис президента Алексей Резников Украина политики война в Украине

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