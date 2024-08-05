Угроза землетрясений в Полтавской области — геофизик назвал причины сейсмической активности

Землетрясение повредило дорогу. Иллюстративное фото: twitter.com/FlorentMejean

В Полтавской области было зафиксировано 15 землетрясений за последние 14 лет. Геофизик Владимир Шляховой рассказал о возможных причинах такой сейсмической активности в регионе.

Об этом он сообщил в интервью Суспільному в понедельник, 5 августа.

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Причины землетрясений в Полтавской области

Согласно данным Шляхового, с 2010 года в области было зафиксировано 15 землетрясений. Самый опасный из них произошел 3 февраля 2015 года вблизи Гадяча с эпицентром в Сумской области. Это землетрясение было оценено в 4,7-4,8 балла по шкале Рихтера.

"В земных недрах есть напряжение и давление всегда, и если дополнительные какие-то возмущения есть и влияния, то может произойти и землетрясение. Большинство землетрясений на Полтавщине произошли на глубине от 5 до 11 километров. Механизм событий этих землетрясений однотипный. То есть причина всегда одна и та же", — рассказал ученый.

Разлом Перещепино – Карловка – Зачепиловка является основным центром сейсмической активности, где произошло большинство из 15 зафиксированных землетрясений. Специалисты Полтавской гравиметрической обсерватории исследуют несколько потенциальных причин этих землетрясений, в частности, возможные факторы, вызывающие эти тектонические движения.

Разлом Перещепино – Карловка – Зачепиловка. Фото: Суспільне

"Вероятность влияния нефтегазовой добычи тоже есть. Хотя так глубоко скважины не копают, но исключать это нельзя. Также мы обратили внимание, что количество землетрясений в Афганистане и Иране увеличилось с началом военных конфликтов на этих землях", — объяснил геофизик.

В ближайшие годы в Украине ожидается землетрясение магнитудой от 7 до 7,5 балла, которое, вероятно, произойдет в сейсмоактивной зоне Вранча. Владимир Шляхов отмечает, что такая сейсмическая активность может представлять серьезную опасность.

Зона Вранча. Фото: bukinfo

Сейсмографы считают, что первостепенный интерес к определению точных причин землетрясений должен быть у местных органов власти. Это обусловлено тем, что без дополнительного финансирования научная организация не сможет провести точные исследования.

"Без нормальных основательных исследований сделать выводы ученым сложно. В этом должны быть заинтересованы местные власти. Мы работаем на энтузиазме преимущественно. Раньше у нас исследования проводила группа у 12 человек у меня были, а теперь один или два человека", — заявил Шляховой.

Ученый объясняет, что такие исследования не потребуют значительных затрат, поскольку нужное оборудование уже есть, и осталось только привлечь специалистов.