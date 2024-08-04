Истребители F-16 в Украине — Воздушные силы показали фото

Истребители F-16 в небе. Фото: Воздушные силы Украины

В воздушных силах показали первые истребители F-16, которые Украина получила от своих западных союзников. Ранее о прибытии на территорию нашего государства этих самолетов сообщил президент Владимир Зеленский.

Впечатляющие фото истребителей появились на Telegram-странице командующего ПС Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

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"Победа на земле — куется в небе! F-16 — в строю! Спасибо всем, кто приближает победу!" — сообщил Олещук.

Ранее о прибытии в Украину первых истребителей F-16 официально уведомил президент Зеленский.

"Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первым государствам, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов — Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, — и все наши партнеры — мы ценим вашу поддержку", — сказал президент.

Выступление Зеленского перед военными. Фото: Воздушные силы Украины

Взлет истребителя F-16. Фото: Воздушные силы Украины