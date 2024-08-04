Винищувачі F-16 в Україні — Повітряні сили показали фото

Винищувачі F-16 в небі. Фото: Повітряні сили України

В Повітряних силах показали перші винищувачі F-16, які Україна отримала від своїх західних союзників. Раніше про прибуття на територію нашої держави цих літаків повідомив Президент Володимир Зеленський.

Вражаючі фото винищувачів з'явилися на Telegram-сторінці командувача ПС України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Читайте також:

Винищувачі F-16 в Україні

"Перемога на землі — кується в небі! F-16 — у строю! Дякую усім, хто наближає перемогу!", — повідомив Олещук.

Раніше про прибуття до України перших винищувачів F-16 офіційно повідомив президент Зеленський.

"Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, — і всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку", — сказав президент.

Виступ Зеленського перед військовими. Фото: Повітряні сили України

Злет винищувача F-16. Фото: Повітряні сили України