Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Повітряних силах показали винищувачі F-16 в українському небі — фото arrow

В Повітряних силах показали винищувачі F-16 в українському небі — фото

4 серпня 2024 18:37
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Винищувачі F-16 в Україні — Повітряні сили показали фото
Винищувачі F-16 в небі. Фото: Повітряні сили України
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Повітряних силах показали перші винищувачі F-16, які Україна отримала від своїх західних союзників. Раніше про прибуття на територію нашої держави цих літаків повідомив Президент Володимир Зеленський.

Вражаючі фото винищувачів з'явилися на Telegram-сторінці командувача ПС України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Читайте також:

Винищувачі F-16 в Україні

"Перемога на землі — кується в небі! F-16 — у строю! Дякую усім, хто наближає перемогу!", — повідомив Олещук.

Раніше про прибуття до України перших винищувачів F-16 офіційно повідомив президент Зеленський.

"Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, — і всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку", — сказав президент. 

винищувачі Ф-16 в Україні
Виступ Зеленського перед військовими. Фото: Повітряні сили України
винищувачі Ф-16 в Україні
Злет винищувача F-16. Фото: Повітряні сили України
винищувачі в Україні
Шеврони підрозділів Повітряних Сил. Фото: Повітряні сили України

Також важливі новини дня по темі:

США Нідерланди Україна винищувач війна в Україні F-16 авіація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:56 Хижняк переміг титулованого суперника та битиметься за золото Олімпіади-2024

18:41 На Одещині побудують сімейну амбулаторію за понад 50 млн грн

18:37 В Повітряних силах показали винищувачі F-16 в українському небі — фото

18:35 Зеленський доручив послам України в НАТО розробити таємну коаліцію — про що йдеться

18:25 У трьох громадах Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

18:12 До хвилі погромів у Великій Британії могла бути причетна Росія — ЗМІ з'ясували деталі

18:01 Від Ланжерона до Посейдона — для відпочивальників створили інтерактивну мапу пляжів Одеси

17:36 Без дощів не обійдеться — в Укргідрометцентрі збентежили прогнозом погоди на завтра

17:35 Коростильов вийшов у фінал Олімпіади — його результат був одним з найкращих

17:34 Співачка Адель зупинила концерт та з 80 тисячами фанатів подивилася фінал Олімпіади

18:56 Хижняк переміг титулованого суперника та битиметься за золото Олімпіади-2024

18:41 На Одещині побудують сімейну амбулаторію за понад 50 млн грн

18:37 В Повітряних силах показали винищувачі F-16 в українському небі — фото

18:35 Зеленський доручив послам України в НАТО розробити таємну коаліцію — про що йдеться

18:25 У трьох громадах Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

18:12 До хвилі погромів у Великій Британії могла бути причетна Росія — ЗМІ з'ясували деталі

18:01 Від Ланжерона до Посейдона — для відпочивальників створили інтерактивну мапу пляжів Одеси

17:36 Без дощів не обійдеться — в Укргідрометцентрі збентежили прогнозом погоди на завтра

17:35 Коростильов вийшов у фінал Олімпіади — його результат був одним з найкращих

17:34 Співачка Адель зупинила концерт та з 80 тисячами фанатів подивилася фінал Олімпіади

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині