Винищувачі F-16 в Україні — Повітряні сили показали фото

В Повітряних силах показали винищувачі F-16 в українському небі — фото
В Повітряних силах показали перші винищувачі F-16, які Україна отримала від своїх західних союзників. Раніше про прибуття на територію нашої держави цих літаків повідомив Президент Володимир Зеленський.
Вражаючі фото винищувачів з'явилися на Telegram-сторінці командувача ПС України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Винищувачі F-16 в Україні
"Перемога на землі — кується в небі! F-16 — у строю! Дякую усім, хто наближає перемогу!", — повідомив Олещук.
Раніше про прибуття до України перших винищувачів F-16 офіційно повідомив президент Зеленський.
"Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, — і всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку", — сказав президент.
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