Украина будет работать над новой коалицией НАТО — детали от Зеленского

Владимир Зеленский на торжественной презентации F-16. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским послам в странах-участницах НАТО разработать с Альянсом создание тайной коалиции. Туда могут войти страны-соседи, которые могут помочь Украине сбивать российские ракеты.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю Дня ВВС Украины, передает УНИАН.

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Президент во время общения с журналистами отметил, что это касается, в частности, воздушной поддержки.

"Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против ракет, бьющих по Украине в направлении наших соседей. В первую очередь, стран Альянса", — говорит он.

По мнению главы государства, это решение, "вероятно, сложно для партнеров, поскольку они всегда боятся излишней эскалации". Прокомментировал глава государства и военные задачи предоставленных истребителей, вошедших в строй.

"Сказать за миссии бортов не могу, но думаю, что вы сами их увидите. В скором времени ожидаются еще борта от партнеров", — говорит Зеленский.