F-16 в Украине - в РФ заговорили о "красных линиях"

Истребитель F-16 в украинском небе. Фото: ОПУ

Российские провоенные блоггеры отреагировали на прибытие истребителей F-16 в Украину, пытаясь уменьшить потенциальные результаты, которые могут принести Силам обороны на поле боя. Они попытались представить поставки самолетов и других западных систем вооружения как непреодолимую "красную линию" Кремля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Читайте также:

В ISW оценили рефлексивную реакцию врага

Аналитики подчеркнули, что Киев только накануне подтвердил получение первой партии многоцелевых истребителей американского производства.

Президент Владимир Зеленский в день Воздушных сил ВСУ 4 августа объявил, что Украина получила неуказанное количество F-16 из неуказанных стран Запада, и особенно поблагодарил Данию, Нидерланды и США.

Издание The Economist в тот же день написало, что Украина получила 10 из обещанных 79 самолетов, в то же время украинские силы должны иметь возможность летать на 20 самолетах до конца 2024 года.

"Мы продолжаем оценивать, что Украине понадобится значительное количество F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы она добилась успеха в интеграции этих самолетов в свой широкий зонтик противовоздушной обороны. Ей также необходимо будет продолжить усилия по поражению российских средств ПВО в тылу и на оккупированных территориях с помощью дальнобойного западного оружия, чтобы иметь возможность использовать F-16", — отметили в ISW.

В то же время, аналитики обратили внимание на реакцию внутри страны-агрессора России, назвав ее обычной рефлексией. В частности, несколько прокремлевских блоггеров заявили, что западные и украинские СМИ "преувеличивают" прибытие F-16, чтобы отвлечь внимание от "неудач на поле боя". Многие из этих россиян немедленно перешли к обсуждению того, как ВС РФ начнут нацеливаться и уничтожать эти самолеты.

Эксперты также отметили, что российские комментаторы и официальные лица информационного пространства часто заявляли, что поставки западного оружия в Украину являются "красной линией", которая заставит Кремль к эскалационной реакции. Россия неоднократно доказывала, что призыв к предполагаемым "красным линиям" — это ее рефлексивный метод контроля, призванный заставить Запад воздержаться от предоставления Киеву дополнительной военной помощи.

"Политика Запада и Украины неоднократно пересекала "красные линии", которые сама Россия определила с начала войны, не вызывая в то же время существенной реакции с ее стороны. Комментарии российских блоггеров свидетельствуют, что именно так и будет с ответом РФ на F-16", — резюмировали в ISW.