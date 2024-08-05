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В Росії заговорили про "червоні лінії" після появи в України F-16 — оцінка ISW

5 серпня 2024 08:09
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
F-16 в Україні — в РФ заговорили про "червоні лінії"
Винищувач F-16 в українському небі. Фото: ОПУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Російські провоєнні блогери відреагували на прибуття винищувачів F-16 в Україну, намагаючись применшити потенційні результати, які ті можуть принести Силам оборони на полі бою. Вони спробували представити постачання літаків та інших західних систем озброєння як непереборну "червону лінію" Кремля.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

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Аналітики наголосили, що Київ лише напередодні підтвердив отримання першої партії багатоцільових винищувачів американського виробництва.

Президент Володимир Зеленський у день Повітряних сил ЗСУ 4 серпня оголосив, що Україна отримала невказану кількість F-16 із невказаних країн Заходу, й особливо подякував Данії, Нідерландам та США.

Видання The Economist того ж дня написало, що Україна наразі отримала 10 із обіцяних 79 літаків, водночас українські сили повинні мати можливість літати на 20 літаках до кінця 2024 року.

"Ми продовжуємо оцінювати, що Україні знадобиться значна кількість F-16, щоб розмістити їх у масштабах, необхідних для того, щоб вона досягла успіху в інтеграції цих літаків у свою ширшу парасольку протиповітряної оборони. Їй також необхідно буде продовжити зусилля щодо ураження російських засобів ППО в тилу та на окупованих територіях за допомогою далекобійної західної зброї, щоб мати можливість використовувати F-16", — наголосили в ISW.

Водночас аналітики звернули увагу на реакцію всередині країни-агресора Росії, назвавши її звичайною рефлексією. Зокрема, кілька прокремлівських блогерів заявили, нібито західні та українські ЗМІ "перебільшують" прибуття F-16, аби відвернути увагу від "невдач на полі бою". Багато з цих росіян негайно перейшли до обговорення того, як ЗС РФ нібито почнуть націлюватися і знищувати ці літаки.

Експерти також зазначили, що російські коментатори та офіційні особи інформаційного простору часто заявляли, нібито постачання західної зброї в Україну є "червоною лінією", яка змусить Кремль до ескалаційної реакції. Росія неодноразово доводила, що заклик до передбачуваних "червоних ліній" – це її рефлексивний метод контролю, покликаний змусити Захід утриматися від надання Києву додаткової військової допомоги.

"Політика Заходу та України неодноразово перетинала "червоні лінії", які сама Росія визначила з початку війни, не викликаючи водночас суттєвої реакції з її боку. Коментарі російських блогерів свідчать, що саме так і буде з відповіддю РФ на F-16", — резюмували в ISW.

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винищувач війна в Україні Росія F-16

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