Спасательная операция в Сумах на месте авиаудара по гериатрическому пансионату завершена

Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС

В Сумах завершили спасательные работы на месте авиаудара, который враг нанес по гериатрическому пансионату. Известно, что погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг, 19 сентября.

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В ходе ликвидации последствий сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек из поврежденного здания. Обновленные данные свидетельствуют, что в результате удара пострадали 13 человек. К сожалению, среди погибших есть 70-летняя женщина.

Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС

Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС

Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС

Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС

Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС