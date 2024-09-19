Спасательная операция в Сумах на месте авиаудара по гериатрическому пансионату завершена

В Сумах завершили спасательные работы на месте авиаудара по гериатрическому пансионату
19 сентября 2024 22:10
Эвакуация пострадавших. Фото: ГСЧС
В Сумах завершили спасательные работы на месте авиаудара, который враг нанес по гериатрическому пансионату. Известно, что погибла 70-летняя женщина.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг, 19 сентября.
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В ходе ликвидации последствий сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек из поврежденного здания. Обновленные данные свидетельствуют, что в результате удара пострадали 13 человек. К сожалению, среди погибших есть 70-летняя женщина.
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