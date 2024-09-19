Рятувальна операція в Сумах на місці авіаудару по геріатричному пансіонату завершена

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС

У Сумах завершили рятувальні роботи на місці авіаудару, який ворог завдав по геріатричному пансіонату. Відомо, що загинула 70-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у четвер, 19 вересня.

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Під час ліквідації наслідків співробітникам ДСНС вдалося евакуювати 147 осіб із пошкодженої будівлі. Оновлені дані свідчать, що внаслідок удару постраждали 13 осіб. На жаль, серед загиблих є 70-річна жінка.

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС

Евакуація постраждалих. Фото: ДСНС