В трех областях Украины могут объявить карантин через COVID-19

Люди одеваются медицинские маски во время карантина. Фото: UNICEF

С наступлением зимней поры в Украине растет заболеваемость COVID-19. В трех регионах количество больных уже превысило эпидемический порог, поэтому следует ожидать ограничительных противоэпидемических мер.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

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По его словам, сейчас по территории нашего государства циркулирует 14 штаммов COVID-19. Заболеваемость этим недугом растет. Так, за последнюю неделю количество больных увеличилось на 20% по сравнению с предыдущей.

"Еженедельно в Украине госпитализируют в среднем 4200 пациентов. Регистрируют как случаи реанимации, так и летальные случаи. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерли 56 человек, в том числе один ребенок", — говорит главный санврач.

Кузин сообщил, что среди всех случаев заболеваемости COVID-19 сейчас занимает до 35%. Почти 50% случаев заболеваемости коронавирусом и госпитализациями приходится на детей.

На западе и севере Украины фиксируется превышение эпидемического порога.

В каких областях могут объявить карантин

"В трех областях Украины превышен эпидемический порог. Это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше стандартных для этого периода. То есть, эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", — подчеркнул Кузин.

Всего с начала эпидемического сезона гриппом и коронавирусом переболело уже более миллиона украинцев. Кузин призывает украинцев вакцинироваться.

Ранее мы сообщали, что киевлян просят вернуться к ношению масок в общественных местах и транспорте. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Напоминаем, что в Украине всего циркулирует 14 штаммов коронавируса. Кроме того, в трех областях превышен эпидемический порог.