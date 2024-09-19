В Турции предложили включить вопрос снятия санкции с России в предстоящие переговоры

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос снятия санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине. Он также подчеркнул, что Турция остается готова выступать посредником в переговорах.

Об этом пишет турецкое издание Anadolu Ajansi в четверг, 19 сентября.

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Он отметил, что вопрос снятия санкций следует включить в повестку дня предстоящих мирных переговоров. Фидан подчеркнул, что Анкара продолжает свои посреднические усилия для прекращения войны между Россией и Украиной, и это приоритет для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Снятие санкций обязательно станет частью большого пакета предложений на переговорах. Как будут развиваться обсуждения, мы увидим позже. Если не удастся достичь компромисса, конфликт либо обострится, либо будет заморожен", — отметил министр.