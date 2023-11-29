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В Украине может появиться новый праздник

29 ноября 2023 20:33
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Праздники в Украине: в ВР предлагают ввести День благодарения Богу
Свято-Покровский кафедральный собор. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В среду 29 ноября на сайте ВР появился проект Постановления №10286 об установлении в Украине нового праздничного дня – День благодарения Богу.

Автором постановления есть народный депутат группы "Партия "За будущее" Виктор Мялык, передают Новини.LIVE.

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Отмечать День благодарения Богу предлагается в последнее воскресенье сентября на постоянной основе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечено, что подавляющая часть украинского общества обращалась к Богу со словами благодарности и поиска помощи.

Идея благодарности Богу и ближнему – это признак высокой культуры, духовности и экономического процветания нации.

Скриншот
Скриншот с сайта ВР

По мнению Мялыка, выбор празднования Дня благодарения Богу в последнее воскресенье сентября объясняется традиционным для украинского народа обычаем собираться вместе после сбора урожая и благодарить Бога за плодородие земли, собранный с полей хлеб и благополучие каждой семьи.

"В этот день у каждого будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, с благодарностью о благополучии и хороших урожаях в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства", — отмечает депутат в постановлении.

Скриншот
Скриншот с сайта ВР

В настоящее время проект Постановления находится на рассмотрении комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике.

Напомним, декабрь 2023 года богат светлыми и долгожданными праздниками. Это касается Рождества, имеющего государственный статус.

Также в первый месяц зимы стоит ожидать несколько важных дат — День Вооруженных сил Украины, Международный день волонтеров, День ликвидатора Чернобыльской АЭС.

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