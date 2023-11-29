Праздники в Украине: в ВР предлагают ввести День благодарения Богу

В Украине может появиться новый праздник
В среду 29 ноября на сайте ВР появился проект Постановления №10286 об установлении в Украине нового праздничного дня – День благодарения Богу.
Автором постановления есть народный депутат группы "Партия "За будущее" Виктор Мялык, передают Новини.LIVE.
Отмечать День благодарения Богу предлагается в последнее воскресенье сентября на постоянной основе.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечено, что подавляющая часть украинского общества обращалась к Богу со словами благодарности и поиска помощи.
Идея благодарности Богу и ближнему – это признак высокой культуры, духовности и экономического процветания нации.
По мнению Мялыка, выбор празднования Дня благодарения Богу в последнее воскресенье сентября объясняется традиционным для украинского народа обычаем собираться вместе после сбора урожая и благодарить Бога за плодородие земли, собранный с полей хлеб и благополучие каждой семьи.
"В этот день у каждого будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, с благодарностью о благополучии и хороших урожаях в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства", — отмечает депутат в постановлении.
В настоящее время проект Постановления находится на рассмотрении комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике.
Напомним, декабрь 2023 года богат светлыми и долгожданными праздниками. Это касается Рождества, имеющего государственный статус.
Также в первый месяц зимы стоит ожидать несколько важных дат — День Вооруженных сил Украины, Международный день волонтеров, День ликвидатора Чернобыльской АЭС.
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