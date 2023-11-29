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В Україні може з'явитися нове свято

29 листопада 2023 20:33
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Свята в Україні: у ВР пропонують ввести День подяки Богові
Свято-Покровський кафедральний собор. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У середу 29 листопада на сайті ВР з'явився проект Постанови №10286 про встановлення в Україні нового святкового дня — День подяки Богові.

Автором постанови є народний депутат групи "Партія "За майбутнє" Віктор М'ялик, передають Новини.LIVE.

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Відзначати День подяки Богові пропонується в останню неділю вересня на постійній основі.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що переважна частина українського суспільства зверталась до Бога зі словами вдячності та у пошуку допомоги.

Ідея вдячності Богу і ближньому – це ознака високої культури, духовності та економічного процвітання нації.

Скріншот
Скріншот із сайту ВР

На думку М'ялика, вибір святкування Дня подяки Богові в останню неділю вересня пояснюється традиційним для українського народу звичаєм збиратися разом після збору врожаю та дякувати Богові за родючість землі, зібраний з полів хліб та добробут кожної родини.

"У цей день кожний матиме особливу нагоду звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення, з подякою про добробут і добрі врожаї у нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави", — зазначає депутат у постанові.

Скріншот
Скріншот із сайту ВР

Наразі проект Постанови знаходиться на рогляді комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, грудень 2023 року багатий на світлі та довгоочікувані свята. Це зокрема стосується Різдва, що має державний статус. Також у перший місяць зими варто очікувати на кілька важливих дат — День Збройних сил України, Міжнародний день волонтерів, День ліквідатора Чорнобильської АЕС.  

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