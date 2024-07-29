В Украине хотят вернуть 300 тысяч учеников в безопасное офлайн-обучение

Школьница. Фото: Новини.LIVE

Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что до конца года в Украине намерены вернуть 300 тысяч учащихся к безопасному офлайн-обучению. План предусматривает адаптацию для разных групп учащихся, возведение укрытий и сохранение должностей для учителей.

Об этом он сообщил в Telegram в понедельник, 29 июля.

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"Более 600 тысяч детей в Украине учатся дистанционно и еще 390 тысяч — за рубежом. Онлайн-образование не дает детям социализироваться и развивать мягкие навыки. Во время обесточиваний дети не могут продолжать учиться. Также во время дистанционного обучения невозможно проконтролировать, спускаются ли ученики в укрытие", — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что для улучшения ситуации Министерство образования и науки вводит комплексную стратегию под названием "Школа офлайн". Ее реализация начнется с 1 сентября. Основной целью "Школы офлайн" является возвращение 300 тысяч учащихся в безопасное очное обучение. Там, где возврат к очному формату невозможен, планируется улучшение качества дистанционного обучения.

Федоров подчеркнул, что офлайн-школа состоит из пяти основных компонентов, отвечающих потребностям разных категорий учащихся и учителей:

Дети, которые были вынужденно перемещены, будут учиться офлайн по месту их пребывания, если будут обеспечены условия безопасности. К примеру, ребенок из Бердянска, живущий в Черновцах, будет посещать школу очно. Это позволит учащимся глубже погрузиться в обучение и получать больше внимания преподавателей.

Для детей, находящихся за границей, отменяется двойная нагрузка. Ранее учащиеся в первой половине дня учились в иностранной школе, а после обеда дистанционно в Украине. Теперь они будут проходить дистанционно только предметы из украиноведческого цикла, а за остальные дисциплины баллы будут перезачислены из иностранных школ во всех классах.

Учащихся с временно оккупированных и прифронтовых территорий необходимо сохранить в украинской образовательной системе. Образование должно быть адаптировано к потребностям и условиям учащихся с ВТО. Поэтому обучение будет организовано индивидуально, учитывая особенности и график каждого ребенка. Дистанционное обучение должно быть качественным и заботливым по поводу потребностей школьников.

"База для возвращения детей в школы – инфраструктура. Именно поэтому строим укрытие, покупаем автобусы и снабжаем девайсами. При этом ни один учитель не должен потерять работу. Любые изменения в работе сети школ не коснутся фактической занятости преподавателей — МОН позволит перейти в кадровый резерв, где будет средняя зарплата и специальное обучение. Из резерва учителя могут перейти на работу в другую школу или иметь гарантированное место работы на деоккупированной территории", — добавил Федоров.

Что изменится для детей за границей | Фото: инфорграфика от МОН

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Напомним, мэр Львова Андрей Садовый подверг критике образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Он назвал дату нового учебного года в городе.

Также на многочисленные обращения родителей о возможности досрочного начала нового 2024/2025 учебного года в Одесской области местные власти предоставили официальные разъяснения. Образовательный процесс начнется 2 сентября 2024 года, учитывая действующее законодательство и ситуацию.