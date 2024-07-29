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В Україні планують повернути сотні тисяч школярів до офлайн-навчання

29 липня 2024 18:40
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Україні хочуть повернути 300 тисяч учнів до безпечного офлайн-навчання
Школярка. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що до кінця року в Україні мають намір повернути 300 тисяч учнів до безпечного офлайн-навчання. План передбачає адаптацію для різних груп учнів, зведення укриттів та збереження посад для вчителів.

Про це він повідомив в  Telegram у понеділок, 29 липня.

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Ініціатива "Школа офлайн"

"Понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч — за кордоном. Онлайн-освіта не дає дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички. Під час знеструмлень діти не можуть продовжувати навчатися. Також під час дистанційного навчання неможливо проконтролювати, чи спускаються учні в укриття", — зазначив урядовець.

Він підкреслив, що для покращення ситуації Міністерство освіти і науки запроваджує комплексну стратегію під назвою "Школа офлайн". Її реалізація розпочнеться з 1 вересня. Основною метою "Школи офлайн" є повернення 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. Там, де повернення до очного формату неможливе, планується покращення якості дистанційного навчання.

Федоров підкреслив, що офлайн-школа складається з п’яти основних компонентів, які відповідають потребам різних категорій учнів та вчителів:

  • Діти, які були вимушено переміщені, навчатимуться офлайн за місцем їхнього перебування, якщо будуть забезпечені безпекові умови. Наприклад, дитина з Бердянська, що живе в Чернівцях, буде відвідувати школу очно. Це дозволить учням глибше зануритися в навчання та отримувати більше уваги від викладачів.
  • Для дітей, які перебувають за кордоном, скасовується подвійне навантаження. Раніше учні в першій половині дня навчалися в іноземній школі, а після обіду — дистанційно в Україні. Тепер вони будуть проходити дистанційно тільки предмети з українознавчого циклу, а за решту дисциплін бали будуть перезараховані з іноземних шкіл у всіх класах. 
  • Учнів з тимчасово окупованих і прифронтових територій необхідно зберегти в українській освітній системі. Освіта повинна бути адаптована до потреб і умов учнів з ТОТ. Тому навчання буде організоване індивідуально, враховуючи особливості та графік кожної дитини. Дистанційне навчання має бути якісним і турботливим щодо потреб школярів.

"База для повернення дітей у школи — інфраструктура. Саме тому будуємо укриття, купуємо автобуси та забезпечуємо девайсами. При цьому жоден учитель не має втратити роботу. Будь-які зміни в роботі мережі шкіл не торкнуться фактичної зайнятості викладачів — МОН дасть можливість перейти в кадровий резерв, де буде середня зарплата та спеціальне навчання. З резерву вчителі можуть перейти на роботу в іншу школу або мати гарантоване місце роботи на деокупованій території", — додав Федоров.

  • Що зміниться для дітей за кордоном. Фото: інфорграфіка від МОН
    Що зміниться для дітей за кордоном. Фото: інфорграфіка від МОН
  • Як записатися в школу за місцем перебування. Фото: інфорграфіка від МОН
    Як записатися в школу за місцем перебування. Фото: інфорграфіка від МОН
  • Як відбуватиметься дистанційне навчання для учнів з ТОТ. Фото: інфорграфіка від МОН
    Як відбуватиметься дистанційне навчання для учнів з ТОТ. Фото: інфорграфіка від МОН
  • Що робити вчителям з дистанційних шкіл, які закрилися. Фото: інфорграфіка від МОН
    Що робити вчителям з дистанційних шкіл, які закрилися. Фото: інфорграфіка від МОН
  • Чому дітям важливо навчатися офлайн. Фото: інфорграфіка від МОН
    Чому дітям важливо навчатися офлайн. Фото: інфорграфіка від МОН
  • Які проблеми вирішить ініціатива
    Які проблеми вирішить ініціатива "Школа офлайн". Фото: інфорграфіка від МОН
  • Які результити дасть
    Які результити дасть "Школа офлайн". Фото: інфорграфіка від МОН
  • Як відбуватиметься навчання, якщо у школі немає укриття. Фото: інфорграфіка від МОН
    Як відбуватиметься навчання, якщо у школі немає укриття. Фото: інфорграфіка від МОН
  • Як громаді отримати субвенсію на укриття в школі. Фото: інфорграфіка від МОН
    Як громаді отримати субвенсію на укриття в школі. Фото: інфорграфіка від МОН
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Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий розкритикував освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він назвав дату нового навчального року у місті.

Також на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.

Михайло Федоров школи МОН Україна школярі укриття

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