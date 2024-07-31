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В Украине планируют построить подземную ГАЭС — директор Укргидроэнерго раскрыл планы

31 июля 2024 18:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Каневская ГАЭС - Украина планирует построить станцию под землей
Каневская ГЭС. Фото: Укргидроэнерго
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украина хочет максимально защитить объекты критической инфраструктуры. Уже есть планы строительства подземной гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Об этом в интервью Liga.net заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

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Планы строительства ГАЭС под землей

По словам Сироты, ни одна энергосистема в мире не имела таких вызовов, как украинская.

Он отметил, что Украина усиливает защиту объектов критической инфраструктуры.

"К примеру, мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недостижимой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей", — сказал гендиректор Укргидроэнерго.

Сирота подчеркнул, что страна должна строить именно гидроаккумулирующие станции, поскольку они могут как потреблять избыточную электроэнергию, так и отдавать ее в сеть.

Отдельно он подчеркнул, что на сегодняшний день эти станции играют очень важную роль.

"Мы обеспечиваем покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, мобильный аварийный резерв в энергосистеме", — отметил чиновник.

Глава Укрэнерго добавил, что доля гидрогенерации в общей энергосистеме страны составляет 10-11%.

Что известно о Каневской ГАЭС

Каневская ГАЭС — это гидроаккумулирующая электростанция, расположенная на реке Днепр в городе Канев Черкасской области.

Ее строительство началось в 1986 году, но было остановлено в 1991 году.

В 2006 году проект был обновлен, а в 2018 году начались работы по подготовке к строительству.

Только в 2023 году началось отселение из зоны строительства.

А в июле 2024 стало известно, что в проект станции вносятся коррективы с перемещением гидроагрегатов под землю.

Ранее мы писали, что сейчас есть разные позиции и разные аргументы "за" и "против" восстановления разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Однако невозможно принять окончательное решение из-за оккупации левобережной части юга.

Напомним, Минэнерго сообщило, что враг начал усиливать ИПСО о ситуации в энергосистеме Украины. В частности, россияне пытаются запугать украинцев длительными отключениями света и распространяют информацию, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.

электроэнергия Канев сфера энергетики ГЭС критическая инфраструктура свет Укргидроенерго

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