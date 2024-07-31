Каневская ГАЭС - Украина планирует построить станцию под землей

В Украине планируют построить подземную ГАЭС — директор Укргидроэнерго раскрыл планы
Украина хочет максимально защитить объекты критической инфраструктуры. Уже есть планы строительства подземной гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).
Об этом в интервью Liga.net заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
Планы строительства ГАЭС под землей
По словам Сироты, ни одна энергосистема в мире не имела таких вызовов, как украинская.
Он отметил, что Украина усиливает защиту объектов критической инфраструктуры.
"К примеру, мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недостижимой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей", — сказал гендиректор Укргидроэнерго.
Сирота подчеркнул, что страна должна строить именно гидроаккумулирующие станции, поскольку они могут как потреблять избыточную электроэнергию, так и отдавать ее в сеть.
Отдельно он подчеркнул, что на сегодняшний день эти станции играют очень важную роль.
"Мы обеспечиваем покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, мобильный аварийный резерв в энергосистеме", — отметил чиновник.
Глава Укрэнерго добавил, что доля гидрогенерации в общей энергосистеме страны составляет 10-11%.
Что известно о Каневской ГАЭС
Каневская ГАЭС — это гидроаккумулирующая электростанция, расположенная на реке Днепр в городе Канев Черкасской области.
Ее строительство началось в 1986 году, но было остановлено в 1991 году.
В 2006 году проект был обновлен, а в 2018 году начались работы по подготовке к строительству.
Только в 2023 году началось отселение из зоны строительства.
А в июле 2024 стало известно, что в проект станции вносятся коррективы с перемещением гидроагрегатов под землю.
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Напомним, Минэнерго сообщило, что враг начал усиливать ИПСО о ситуации в энергосистеме Украины. В частности, россияне пытаются запугать украинцев длительными отключениями света и распространяют информацию, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.
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