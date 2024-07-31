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В Україні планують збудувати підземну ГАЕС — директор Укргідроенерго розкрив плани

31 липня 2024 18:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Канівська ГАЕС — Україна планує збудувати станцію під землею
Канівська ГЕС. Фото: Укргідроенерго
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Україна хоче максимально захистити об'єкти критичної інфраструктури. Вже є плани щодо будівництва підземної Гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

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Плани щодо будівництва ГАЕС під землею

За словами Сироти, жодна енергосистема у світі не мала таких викликів, як українська.

Він зазначив, що Україна посилює захист об'єктів критичної інфраструктури.

"До прикладу, ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", — сказав гендиректор Укргідроенерго.

Сирота підкреслив, що країна має будувати саме Гідроакумулюючі станції, оскільки вони можуть як споживати надлишкову електроенергію, так і віддавати її у мережу.

Окремо він наголосив, що на сьогодні ці станції відіграють дуже важливу роль.

"Ми забезпечуємо покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в енергосистемі", — відзначив посадовець.

Голова Укренерго додав, що частка гідрогенерації у загальній енергосистемі країни становить 10-11%. 

Що відомо про Канівську ГАЕС

Канівська ГАЕС — це гідроакумулююча електростанція, яка розташована на річці Дніпро в місті Канів Черкаської області.

Її будівництво розпочалося в 1986 році, але було зупинене в 1991 році.

У 2006 році проект був оновлений, а в 2018 році розпочалися роботи з підготовки до будівництва.

Лише у 2023 році почалося відселення із зони будівництва.

А в липні 2024 року стало відомо, що у проект станції вносяться корективи із переміщенням гідроагрегатів під землю.

Раніше ми писали, що наразі є різні позиції та різні аргументи "за" і "проти" відновлення зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Однак неможливо прийняти остаточне рішення через окупацію лівобережної частини півдня. 

Нагадаємо, Міненерго повідомило, що ворог почав активізувати ІПСО про ситуацію в енергосистемі України. Зокрема росіяни намагаються залякати українців тривалими відключеннями світла й розповсюджують інформацію, що Україна експортує електроенергію за кордон.

електроенергія Канів сфера енергетики ГЕС критична інфраструктура світло Укргідроенерго

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