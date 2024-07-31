Канівська ГАЕС — Україна планує збудувати станцію під землею

В Україні планують збудувати підземну ГАЕС — директор Укргідроенерго розкрив плани
Україна хоче максимально захистити об'єкти критичної інфраструктури. Вже є плани щодо будівництва підземної Гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).
Про це в інтерв'ю Liga.net заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.
Плани щодо будівництва ГАЕС під землею
За словами Сироти, жодна енергосистема у світі не мала таких викликів, як українська.
Він зазначив, що Україна посилює захист об'єктів критичної інфраструктури.
"До прикладу, ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", — сказав гендиректор Укргідроенерго.
Сирота підкреслив, що країна має будувати саме Гідроакумулюючі станції, оскільки вони можуть як споживати надлишкову електроенергію, так і віддавати її у мережу.
Окремо він наголосив, що на сьогодні ці станції відіграють дуже важливу роль.
"Ми забезпечуємо покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в енергосистемі", — відзначив посадовець.
Голова Укренерго додав, що частка гідрогенерації у загальній енергосистемі країни становить 10-11%.
Що відомо про Канівську ГАЕС
Канівська ГАЕС — це гідроакумулююча електростанція, яка розташована на річці Дніпро в місті Канів Черкаської області.
Її будівництво розпочалося в 1986 році, але було зупинене в 1991 році.
У 2006 році проект був оновлений, а в 2018 році розпочалися роботи з підготовки до будівництва.
Лише у 2023 році почалося відселення із зони будівництва.
А в липні 2024 року стало відомо, що у проект станції вносяться корективи із переміщенням гідроагрегатів під землю.
Раніше ми писали, що наразі є різні позиції та різні аргументи "за" і "проти" відновлення зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Однак неможливо прийняти остаточне рішення через окупацію лівобережної частини півдня.
Нагадаємо, Міненерго повідомило, що ворог почав активізувати ІПСО про ситуацію в енергосистемі України. Зокрема росіяни намагаються залякати українців тривалими відключеннями світла й розповсюджують інформацію, що Україна експортує електроенергію за кордон.
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