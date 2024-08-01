Водительское удостоверение — в Украине обновили бланки и усилили их защиту

В Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образца — в чем их особенность
В Украине с 1 августа начали выдавать обновленные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации авто. Они имеют некоторые отличия от тех, которые водители получали раньше.
Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык в эфире телеканала "Киев24" .
В чем особенность обновленных документов
По словам Рудыка, обновленные водительские удостоверения имеют дополнительные системы защиты.
"На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов", — сказал он.
Глава сервисного центра добавил, что на бланках свидетельства о регистрации автомобиля теперь есть QR-код. В нем зашифрована ссылка, с помощью которой можно проверить документы.
В частности, можно узнать о марке, номере кузова, дате регистрации, номерном знаке, серии и номере о регистрации.
Рудык подчеркнул, что документы, изданные ранее, остаются действительными.
Ранее мы сообщали, что более 140 тысяч украинцев воспользовались услугой перерегистрации авто через приложение "Дія". Пользователям приложения теперь будет указываться причина отказа в перерегистрации авто.
Также мы писали, что в период военного положения покупка автомобиля не является первоочередной необходимостью. Поэтому законопроект, предложенный Кабмином в Верховной Раде, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации. Министерство финансов считает, что это нововведение не создаст проблем для авторынка и граждан.
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