Водительское удостоверение — в Украине обновили бланки и усилили их защиту

Документы водителя. Фото: auto.24tv.ua

В Украине с 1 августа начали выдавать обновленные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации авто. Они имеют некоторые отличия от тех, которые водители получали раньше.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык в эфире телеканала "Киев24" .

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В чем особенность обновленных документов

По словам Рудыка, обновленные водительские удостоверения имеют дополнительные системы защиты.

"На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов", — сказал он.

Глава сервисного центра добавил, что на бланках свидетельства о регистрации автомобиля теперь есть QR-код. В нем зашифрована ссылка, с помощью которой можно проверить документы.

В частности, можно узнать о марке, номере кузова, дате регистрации, номерном знаке, серии и номере о регистрации.

Рудык подчеркнул, что документы, изданные ранее, остаются действительными.

Ранее мы сообщали, что более 140 тысяч украинцев воспользовались услугой перерегистрации авто через приложение "Дія". Пользователям приложения теперь будет указываться причина отказа в перерегистрации авто.

Также мы писали, что в период военного положения покупка автомобиля не является первоочередной необходимостью. Поэтому законопроект, предложенный Кабмином в Верховной Раде, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации. Министерство финансов считает, что это нововведение не создаст проблем для авторынка и граждан.