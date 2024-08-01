Водійське посвідчення — в Україні оновили бланки та посилили їхній захист

Документи водія. Фото: auto.24tv.ua

В Україні з 1 серпня почали видавати оновлені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію авто. Вони мають деякі відмінності від тих, які водії отримували раніше.

Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик в етері телеканалу "Київ24.

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У чому особливість оновлених документів

За словами Рудика, оновлені посвідчення водія мають додаткові системи захисту.

"На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів", — сказав він.

Голова сервісного центру додав, що на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля тепер є QR-код. У ньому зашифроване посилання, за допомогою якого можна перевірити документи.

Зокрема, можна дізнатися про марку, номер кузова, дату реєстрації, номерний знак, серію та номер про реєстрацію.

Рудик підкреслив, що документи, які були видані раніше, залишаються дійсними.

Раніше ми повідомляли, що понад 140 тисяч українців скористалися послугою перереєстрації авто через додаток "Дія". Користувачам додатка тепер також вказуватиметься причина відмови у перереєстрації авто.

Також ми писали, що у період воєнного стану купівля автомобіля не є першочерговою необхідністю. Тому законопроєкт, запропонований Кабміном у Верховній Раді, передбачає введення військового збору у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації. Міністерство фінансів вважає, що це нововведення не створить проблем для авторинку та громадян.