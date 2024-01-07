Блекаут-2024 — когда в Украине будут отключать свет

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщают Pro Гроші со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

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Почему в Украине могут отключать свет

По словам эксперта, причина, по которой украинцам придется в ограниченном режиме пользоваться светом, — морозная погода.

"После масштабных обстрелов со стороны россиян в 2023 году некоторые из энергетических блоков находятся в аварийном состоянии", — сказал Омельченко.

Он добавил, что в период похолодания уровень дефицита мощностей в энергосистеме может достигать 2 гигаватта и более. Но этот дефицит можно покрыть, если импортировать электроэнергию из-за границы, и у Украины есть такая возможность.

"Но все равно, в некоторые пиковые часы в Украине может ощущаться дефицит. Поэтому не исключено, что могут ввести плановые отключения. Но это не значит, что они будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковой нагрузки", — рассказал эксперт.

Энергетики готовятся к ухудшению погоды

В период с 7 по 9 января в Киевской и Одесской областях энергетики будут работать в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, в этот период температура воздуха снизится до -15 градусов. Такие низкие температурные показатели — серьезный стресс для поврежденной обстрелами энергетической системы страны.

"Энергетики готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения", — отметили в пресс-службе компании ДТЭК.

Как подготовиться к отключениям света

Необходимо разработать подробный план при длительном отключении электроснабжения. Среди рекомендаций важно отметить:

Создание нужных запасов. Регулярно проверяйте и обновляйте запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Регулярно проверяйте и обновляйте запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Переносное зарядное устройство. Оно необходимо для зарядки смартфона и других устройств, полезных при чрезвычайной ситуации.

Оно необходимо для зарядки смартфона и других устройств, полезных при чрезвычайной ситуации. Запас пищи. Выгодно иметь запас консервированной пищи или хранящихся без холодильника продуктов.

Выгодно иметь запас консервированной пищи или хранящихся без холодильника продуктов. Лекарство и аптечка. Необходимо иметь медикаменты и маленькую аптечку для первой медицинской помощи.

Необходимо иметь медикаменты и маленькую аптечку для первой медицинской помощи. Газовая или кемпинговая плитка. Позволяет готовить еду, если свет отсутствует на длительный период.

Позволяет готовить еду, если свет отсутствует на длительный период. Запас воды. Держите бутылки или баки с водой на случай отключения водоснабжения.

Держите бутылки или баки с водой на случай отключения водоснабжения. Радиоприемник на батарейках. Благодаря ему можно следить за новостями и получить доступ к информации о ситуации в городе даже при отключении света.

Важно сделать все необходимые вещи легкодоступными, чтобы быстро найти их в случае необходимости.

Напомним, российские окупанты обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.