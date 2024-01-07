Блекаут-2024 — когда в Украине будут отключать свет

В Украине предупреждают о кратковременных блекаутах — когда будут отключать свет
В Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.
Об этом сообщают Pro Гроші со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
Почему в Украине могут отключать свет
По словам эксперта, причина, по которой украинцам придется в ограниченном режиме пользоваться светом, — морозная погода.
"После масштабных обстрелов со стороны россиян в 2023 году некоторые из энергетических блоков находятся в аварийном состоянии", — сказал Омельченко.
Он добавил, что в период похолодания уровень дефицита мощностей в энергосистеме может достигать 2 гигаватта и более. Но этот дефицит можно покрыть, если импортировать электроэнергию из-за границы, и у Украины есть такая возможность.
"Но все равно, в некоторые пиковые часы в Украине может ощущаться дефицит. Поэтому не исключено, что могут ввести плановые отключения. Но это не значит, что они будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковой нагрузки", — рассказал эксперт.
Энергетики готовятся к ухудшению погоды
В период с 7 по 9 января в Киевской и Одесской областях энергетики будут работать в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, в этот период температура воздуха снизится до -15 градусов. Такие низкие температурные показатели — серьезный стресс для поврежденной обстрелами энергетической системы страны.
"Энергетики готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения", — отметили в пресс-службе компании ДТЭК.
Как подготовиться к отключениям света
Необходимо разработать подробный план при длительном отключении электроснабжения. Среди рекомендаций важно отметить:
- Создание нужных запасов. Регулярно проверяйте и обновляйте запасы на случай чрезвычайных ситуаций.
- Переносное зарядное устройство. Оно необходимо для зарядки смартфона и других устройств, полезных при чрезвычайной ситуации.
- Запас пищи. Выгодно иметь запас консервированной пищи или хранящихся без холодильника продуктов.
- Лекарство и аптечка. Необходимо иметь медикаменты и маленькую аптечку для первой медицинской помощи.
- Газовая или кемпинговая плитка. Позволяет готовить еду, если свет отсутствует на длительный период.
- Запас воды. Держите бутылки или баки с водой на случай отключения водоснабжения.
- Радиоприемник на батарейках. Благодаря ему можно следить за новостями и получить доступ к информации о ситуации в городе даже при отключении света.
Важно сделать все необходимые вещи легкодоступными, чтобы быстро найти их в случае необходимости.
Напомним, российские окупанты обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.
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