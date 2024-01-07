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В Украине предупреждают о кратковременных блекаутах — когда будут отключать свет

7 января 2024 11:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Блекаут-2024 — когда в Украине будут отключать свет
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщают Pro Гроші со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

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Почему в Украине могут отключать свет

По словам эксперта, причина, по которой украинцам придется в ограниченном режиме пользоваться светом, — морозная погода.

"После масштабных обстрелов со стороны россиян в 2023 году некоторые из энергетических блоков находятся в аварийном состоянии", — сказал Омельченко.

Он добавил, что в период похолодания уровень дефицита мощностей в энергосистеме может достигать 2 гигаватта и более. Но этот дефицит можно покрыть, если импортировать электроэнергию из-за границы, и у Украины есть такая возможность.

"Но все равно, в некоторые пиковые часы в Украине может ощущаться дефицит. Поэтому не исключено, что могут ввести плановые отключения. Но это не значит, что они будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковой нагрузки", — рассказал эксперт.

Энергетики готовятся к ухудшению погоды

В период с 7 по 9 января в Киевской и Одесской областях энергетики будут работать в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, в этот период температура воздуха снизится до -15 градусов. Такие низкие температурные показатели — серьезный стресс для поврежденной обстрелами энергетической системы страны.

"Энергетики готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения", — отметили в пресс-службе компании ДТЭК.

Как подготовиться к отключениям света

Необходимо разработать подробный план при длительном отключении электроснабжения. Среди рекомендаций важно отметить:

  • Создание нужных запасов. Регулярно проверяйте и обновляйте запасы на случай чрезвычайных ситуаций.
  • Переносное зарядное устройство. Оно необходимо для зарядки смартфона и других устройств, полезных при чрезвычайной ситуации.
  • Запас пищи. Выгодно иметь запас консервированной пищи или хранящихся без холодильника продуктов.
  • Лекарство и аптечка. Необходимо иметь медикаменты и маленькую аптечку для первой медицинской помощи.
  • Газовая или кемпинговая плитка. Позволяет готовить еду, если свет отсутствует на длительный период.
  • Запас воды. Держите бутылки или баки с водой на случай отключения водоснабжения.
  • Радиоприемник на батарейках. Благодаря ему можно следить за новостями и получить доступ к информации о ситуации в городе даже при отключении света.

Важно сделать все необходимые вещи легкодоступными, чтобы быстро найти их в случае необходимости.

Напомним, российские окупанты обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

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