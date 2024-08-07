Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на три месяца

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В среду, 7 августа, Президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине. Они будут действовать до ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине.

Эти сроки были пролонгированы на 90 дней до 9 ноября.

"Возвращен с подписью от Президента Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что это было двенадцатое продление.

Перед этим глава государства продлевал необходимые меры по обороне страны в мае.