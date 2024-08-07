Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на три месяца

В Украине продлили военное положение и мобилизацию
7 августа 2024 12:19
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
В среду, 7 августа, Президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине. Они будут действовать до ноября.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
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Что известно о продлении мобилизации в Украине
Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине.
Эти сроки были пролонгированы на 90 дней до 9 ноября.
"Возвращен с подписью от Президента Украины", — говорится в сообщении.
Отметим, что это было двенадцатое продление.
Перед этим глава государства продлевал необходимые меры по обороне страны в мае.
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