Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
7 серпня 2024 12:19
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
У середу, 7 серпня, Президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні. Вони діятимуть до листопада.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
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Що відомо про продовження мобілізації в Україні
Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Ці терміни було пролонговано на 90 днів, до 9 листопада.
"Повернуто з підписом від Президента України", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що це було дванадцяте продовження.
Перед цим глава держави подовжував необхідні заходи для оборони країни у травні.
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