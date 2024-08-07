Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У середу, 7 серпня, Президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні. Вони діятимуть до листопада.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

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Що відомо про продовження мобілізації в Україні

Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Ці терміни було пролонговано на 90 днів, до 9 листопада.

"Повернуто з підписом від Президента України", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це було дванадцяте продовження.

Перед цим глава держави подовжував необхідні заходи для оборони країни у травні.