За июль украинские военные применили больше дронов, чем россияне — обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Украине приняли решение о ракетной программе, а именно увеличении финансирования. Также страна сотрудничает с другими государствами для помощи в финансировании производства наших дронов. В целом за июль украинские военные применили больше дронов, чем россиян.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа.

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Зеленский коротко рассказал об итогах Ставки, проведенной 6 августа. В частности, он отметил, что наиболее серьезная ситуация остается на Покровском и Торецком направлениях, а также на Харьковщине.

"Ни одного направления не оставляем без внимания. Делаем максимум, чтобы поддержать наши подразделения и чтобы уничтожать оккупанта. За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте — по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений", – отметил глава государства.

Он добавил, что украинское лидерство в отношении дронов может быть фактором, который и сделает Украину поставщиком безопасности для других государств. Также Зеленский сообщил о принятии решения по ракетной программе и увеличении финансирования дронов.

"На этот год уже законтрактовано нашим производителям миллион дронов. Всех деталей сейчас мы не разглашаем, но наши возможности производить дроны неизменно становятся больше и мы работаем не только с государственным финансированием, но и с партнерами, чтобы они вкладывались в наше производство дронов", — сказал Президент.

Зеленский также рассказал о спасательных работах в Харькове после российского удара. Президент пообещал, что Россия неизбежно будет наказана за террор.

"Под завалами – люди, делается максимум, чтобы им помочь. На сегодня известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким", — заявил глава государства.