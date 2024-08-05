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В Украине россияне разграбили и уничтожили крупнейшие в Европе солнечные и ветроэлектростанции

5 августа 2024 23:01
Дмитрий Галушка - Редактор
Украина понесла потери из-за уничтожения россиянами солнечных электростанций
Уничтоженная россиянами солнечная электростанция. Фото иллюстративное: Суспільне
Дмитрий Галушка - Редактор

Украина за первые восемь месяцев полномасштабного вторжения потеряла до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной, поскольку электростанции были захвачены российскими оккупантами. Большинство из них находились на юге страны.

Об этом рассказал Центр журналистских расследований.

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Карта захваченных россиянами СЭС и ВЭС на оккупированном юге Украины. Фото: investigator.org.ua

Россияне оккупировали солнечные электростанции

Под контролем оккупантов оказались солнечные электростанции (СЭС), которые входят в десятку крупнейших в Украине и Восточной Европе, поскольку расположены они в Запорожской и Херсонской областях.

Прежде всего, речь идет о Тоkmak Solar Energy мощностью 50 МВт, запущенной в 2018 году, которая занимает более 96 га возле Токмака. СЭС была частично разрушена из-за обстрелов "Градами" и потеряла около 20% мощностей. Также есть станция Тоkmak Solar Energy в поселке Новое, расположенном по соседству с Роботиным. Эта электростанция имеет серьезные повреждения.

В Украине россияне разграбили и уничтожили крупнейшие в Европе солнечные и ветроэлектростанции - фото 2
Разрушение СЭС Тоkmak Solar Energy. Фото: investigator.org.ua

Кроме того, россияне украли солнечные батареи электростанции "Скифия-Солар-2", расположенной недалеко от Мелитополя, а также фотоэлементы со станции под Васильевкой. В общей сложности им удалось вывезти более 350 солнечных батарей.

Все остальные СЭС (их около 10), как свидетельствуют спутниковые снимки, выглядят невредимыми. Например, фотогальваническая станция в Веселом, снабжающая энергией шахту "Запорожского железорудного комбината". Россияне пользуются его мощностями для добычи руды.

Что касается Херсонской области, то информации о точном количестве уцелевших СЭС и их техническом состоянии нет. Известно лишь, что и там часть СЭС уничтожены, или подверглись серьезным разрушениям.

олешки
Состояние СЭС в Олешках Херсонской области. Фото: investigator.org.ua

Какие потери понесла энергетика Украины

До вторжения мощность всех солнечных электростанций в Украине составила 6230 МВт. На сегодняшний день 40% объектов, находящихся на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные россиянам.

Министр энергетики Украины Германа Галущенко заявил, что только в 2022 году страна потеряла 90% ветряной и 45% солнечной энергии из-за вторжения России.

За первые восемь месяцев войны на захваченных территориях было потеряно до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной.

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