Украина понесла потери из-за уничтожения россиянами солнечных электростанций

В Украине россияне разграбили и уничтожили крупнейшие в Европе солнечные и ветроэлектростанции
Украина за первые восемь месяцев полномасштабного вторжения потеряла до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной, поскольку электростанции были захвачены российскими оккупантами. Большинство из них находились на юге страны.
Об этом рассказал Центр журналистских расследований.
Россияне оккупировали солнечные электростанции
Под контролем оккупантов оказались солнечные электростанции (СЭС), которые входят в десятку крупнейших в Украине и Восточной Европе, поскольку расположены они в Запорожской и Херсонской областях.
Прежде всего, речь идет о Тоkmak Solar Energy мощностью 50 МВт, запущенной в 2018 году, которая занимает более 96 га возле Токмака. СЭС была частично разрушена из-за обстрелов "Градами" и потеряла около 20% мощностей. Также есть станция Тоkmak Solar Energy в поселке Новое, расположенном по соседству с Роботиным. Эта электростанция имеет серьезные повреждения.
Кроме того, россияне украли солнечные батареи электростанции "Скифия-Солар-2", расположенной недалеко от Мелитополя, а также фотоэлементы со станции под Васильевкой. В общей сложности им удалось вывезти более 350 солнечных батарей.
Все остальные СЭС (их около 10), как свидетельствуют спутниковые снимки, выглядят невредимыми. Например, фотогальваническая станция в Веселом, снабжающая энергией шахту "Запорожского железорудного комбината". Россияне пользуются его мощностями для добычи руды.
Что касается Херсонской области, то информации о точном количестве уцелевших СЭС и их техническом состоянии нет. Известно лишь, что и там часть СЭС уничтожены, или подверглись серьезным разрушениям.
Какие потери понесла энергетика Украины
До вторжения мощность всех солнечных электростанций в Украине составила 6230 МВт. На сегодняшний день 40% объектов, находящихся на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные россиянам.
Министр энергетики Украины Германа Галущенко заявил, что только в 2022 году страна потеряла 90% ветряной и 45% солнечной энергии из-за вторжения России.
За первые восемь месяцев войны на захваченных территориях было потеряно до 90% ветряной энергетики и до 50% солнечной.
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