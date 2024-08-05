Україна зазнала втрат через знищення росіянами сонячних електростанцій

Знищена росіянами сонячна електростанція. Фото ілюстративне: Суспільне

Україна за перші вісім місяців повномасштабного вторгнення втратила до 90% вітряної енергетики і до 50% сонячної, оскільки електростанції захопили російські окупанти. Більшість із них знаходилися на півдні країни.

Про це розповів Центр журналістських розслідувань.

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Карта захоплених росіянами СЕС і ВЕС на окупованому півдні України. Фото: investigator.org.ua

Росіяни окупували сонячні електростанції

Під контролем окупантів опинилися сонячні електростанції (СЕС), які входять до десятки найбільших в Україні та Східній Європі, оскільки розташовані вони в Запорізькій і Херсонській областях.

Передусім йдеться про Тоkmak Solar Energy потужністю 50 МВт, запущену 2018 року, яка займає понад 96 га біля Токмака. СЕС була частково зруйнована через обстріли "Градами" і втратила близько 20% потужностей. Також є станція Тоkmak Solar Energy у селищі Нове, розташованому по сусідству з Роботиним. Ця електростанція має значні пошкодження.

Руйнування СЕС Тоkmak Solar Energy. Фото: investigator.org.ua

Крім того, росіяни вкрали сонячні батареї електростанції "Скіфія-Солар-2", розташованої недалеко від Мелітополя, а також фотоелементи зі станції під Василівкою. Загалом їм вдалося вивезти понад 350 сонячних батарей.

Усі інші СЕС (їх близько 10-ти), як свідчать супутникові знімки, виглядають неушкодженими. Наприклад, фотогальванічна станція у Веселому, що постачає енергією шахту "Запорізького залізорудного комбінату". Росіяни користуються її потужностями для видобутку руди.

Що стосується Херсонської області, то інформації про точну кількість уцілілих СЕС та їхній технічний стан немає. Відомо лише, що і там частина СЕС знищені, або ж зазнали серйозних руйнувань.

Стан СЕС в Олешках Херсонської області. Фото: investigator.org.ua

Яких втрат зазнала енергетика України

До вторгнення потужність усіх сонячних електростанцій в Україні становила 6 230 МВт. На сьогоднішній день 40% об'єктів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей підконтрольні росіянам.

Міністр енергетики України Германа Галущенка заявив, що лише у 2022 році країна втратила 90% вітряної та 45% сонячної енергії через вторгнення Росії.

За перші вісім місяців війни на захоплених територіях було втрачено до 90% вітряної енергетики і до 50% сонячної.