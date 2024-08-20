В Украине появился портал с информацией об официальных международных автобусных маршрутах

Пассажирский автобус на выезде из Украины. Фото: Западное региональное управление ГПСУ-Западная граница

В Украине был создан новый государственный портал autobus.gov.ua. Это место, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах, в частности, о ситуации на пунктах пропуска на выездах из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления Украины в Telegram во вторник, 20 августа.

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Официальный украинский автобусный портал

Как сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, ресурс создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.

Портал autobus.gov.ua поможет:

выбрать легального и проверенного перевозчика;

спланировать безопасный маршрут;

узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.