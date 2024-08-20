В Україні з'явився портал з інформацією про офіційні міжнародні автобусні маршрути

В Україні створили новий сервіс, де зібрано всю інформацію про міжнародні автобусні маршрути
20 серпня 2024 14:09
Пасажирський автобус на виїзді з України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон
В Україні створили новий державний портал autobus.gov.ua. Це місце, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути, зокрема про ситуацію на пунктах пропуску на виїздах з України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення України у Telegram у вівторок, 20 серпня.
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Офіційний український автобусний портал
Як повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.
Портал autobus.gov.ua допоможе:
- обрати легального та перевіреного перевізника;
- спланувати безпечний маршрут;
- дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.
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