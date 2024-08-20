В Україні з'явився портал з інформацією про офіційні міжнародні автобусні маршрути

Пасажирський автобус на виїзді з України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон

В Україні створили новий державний портал autobus.gov.ua. Це місце, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути, зокрема про ситуацію на пунктах пропуску на виїздах з України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення України у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Офіційний український автобусний портал

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.

Портал autobus.gov.ua допоможе:

обрати легального та перевіреного перевізника;

спланувати безпечний маршрут;

дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.