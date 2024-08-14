В Каменце-Подольском оцифровали крепость

Каменец-Подольская крепость. Фото: Skeiron

Львовские специалисты студии Skeiron создали подробную 3D-модель Каменец-Подольской крепости, которая входит в список семи чудес Украины. Теперь достопримечательность истории и архитектуры навсегда сохранена в цифровом измерении и при любых разрушениях сможет быть точно восстановлена.

В компании Skeiron опубликовали модель в открытом доступе на платформе Sketchfab.

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Цифровая модель Каменец-Подольской крепости

Цифровую 3D-модель крепости может исследовать каждый желающий – специалисты создавали точную цифровую копию крепости в течение четырех месяцев и совмещали в работе лазерное 3D сканирование и фотограммметрию с помощью дрона.

Оцифровка крепости. Фото: Skeiron

Оцифровка крепости. Фото: Skeiron

Оцифровка крепости. Фото: Skeiron

В общей сложности они сделали около 1000 станций сканером и 3000 двухмерных снимков. Объединение двух технологий позволило построить трехмерную модель местности и крепости с точной геометрией и высоким качеством текстуры.

Оцифровка крепости. Фото: Skeiron

Оцифровка крепости. Фото: Skeiron

Такая оцифровка навсегда задокументировала памятку со всеми деталями, а значит, позволит точно восстановить сооружение в случае повреждений или разрушений вследствие влияния времени или войны России на территории Украины.

Оцифровка крепости. Фото: Skeiron

Оцифровка крепости. Фото: Skeiron

Также модель призвана популяризировать историю и исследование выдающихся построек среди украинцев, а проект профинансировал Международный альянс защиты культурного наследия в зоне конфликтов ALIPH Foundation.