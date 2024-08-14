У Кам'янці-Подільському оцифрували фортецю

Кам’янець-Подільська фортеця. Фото: Skeiron

Львівські фахівці студії Skeiron створили детальну 3D-модель Кам’янець-Подільської фортеці, яка входить до списку семи чудес України. Тепер визначна пам’ятка історії й архітектури назавжди збережена у цифровому вимірі та у разі будь-яких руйнувань зможе бути точно відновлена.

У компанії Skeiron опублікували модель у відкритому доступі на платформі Sketchfab.

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Цифрова модель Кам'янець-Подільської фортеці

Цифрову 3D-модель фортеці може дослідити кожен охочий — фахівці створювали точну цифрову копію фортеці протягом чотирьох місяців і поєднували у роботі лазерне 3D сканування та фотограмметрію за допомогою дрона.

Оцифровування фортеці. Фото: Skeiron

Оцифровування фортеці. Фото: Skeiron

Оцифровування фортеці. Фото: Skeiron

Загалом вони зробили близько 1000 станцій сканером та 3000 двовимірних знімків. Об’єднання двох технологій дало змогу побудувати тривимірну модель місцевості та фортеці з точною геометрією та високою якістю текстури.

Оцифровування фортеці. Фото: Skeiron

Оцифровування фортеці. Фото: Skeiron

Таке оцифрування назавжди задокументувало пам'ятку з усіма деталями, а отже дозволить точно відновити споруду у разі пошкоджень чи руйнувань внаслідок впливу часу, чи війни Росії на території України.

Оцифровування фортеці. Фото: Skeiron

Оцифровування фортеці. Фото: Skeiron

Також модель покликана популяризувати історію та дослідження визначних споруд серед українців, а проєкт профінансував Міжнародний альянс захисту культурної спадщини в зоні конфліктів ALIPH Foundation.