У Кам'янці-Подільському оцифрували фортецю

В Україні створили цифрову 3D-модель Кам’янець-Подільської фортеці
Львівські фахівці студії Skeiron створили детальну 3D-модель Кам’янець-Подільської фортеці, яка входить до списку семи чудес України. Тепер визначна пам’ятка історії й архітектури назавжди збережена у цифровому вимірі та у разі будь-яких руйнувань зможе бути точно відновлена.
У компанії Skeiron опублікували модель у відкритому доступі на платформі Sketchfab.
Цифрова модель Кам'янець-Подільської фортеці
Цифрову 3D-модель фортеці може дослідити кожен охочий — фахівці створювали точну цифрову копію фортеці протягом чотирьох місяців і поєднували у роботі лазерне 3D сканування та фотограмметрію за допомогою дрона.
Загалом вони зробили близько 1000 станцій сканером та 3000 двовимірних знімків. Об’єднання двох технологій дало змогу побудувати тривимірну модель місцевості та фортеці з точною геометрією та високою якістю текстури.
Таке оцифрування назавжди задокументувало пам'ятку з усіма деталями, а отже дозволить точно відновити споруду у разі пошкоджень чи руйнувань внаслідок впливу часу, чи війни Росії на території України.
Також модель покликана популяризувати історію та дослідження визначних споруд серед українців, а проєкт профінансував Міжнародний альянс захисту культурної спадщини в зоні конфліктів ALIPH Foundation.
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