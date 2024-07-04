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В Украине судили двух коллаборантов — одна из них была информатором ГРУ

4 июля 2024 16:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Корректировали удары России по ВСУ и помогали оккупантам - в Украине судили двух коллаборантов
Сотрудник СБУ. Иллюстративное фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине судили двух российских коллаборантов, которые сотрудничали с врагом в Донецкой и Луганской областях. Одна из них — информатор спецназа российского главного разведывательного управления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 4 июля.

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В Украине осудили двух коллаборантов

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще два коллаборанта, которые сотрудничали с РФ в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении.

Среди осужденных — информатор российского ГРУ, которая проживала в Константиновке Донецкой области и находилась на связи с командиром вражеского спецназа. Женщина обходила местность вокруг и фиксировала места базирования подразделений ВСУ вблизи передовой.

передавала ГРУ местонахождение подразделений ВСУ
Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Эту информацию оккупанты планировали использовать для осуществления авиационных и ракетно-артиллерийских ударов по локациям Сил обороны. Но СБУ своевременно задержала коллаборанта в январе 2024 года. В ходе суда ей назначили 14 лет лишения свободы.

Другим осужденным оказался бывший работник агрокомпании в Сватовском районе Луганской области. После захвата громады в собственном дворе он обустроил СТО для ремонта российской военной техники.

Также мужчина отвозил на передовую личный состав, боеприпасы оккупантов и стройматериалы для обустройства траншей. Он использовал транспорт, угнанный из автопарка сельхозпредприятия.

Отвозил окупантов на передовые и ремонтировал их технику
Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Позже коллаборант решил переехать в Борисполь на Киещине, где надеялся "легализоваться" как переселенец. Но правоохранители нашли его и задержали. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 13 лет тюрьмы.

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Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ разоблачила двух агентов ФСБ, которые работали в Одесской и Днепропетровской областях. Злоумышленники корректировали ракетно-дроновые удары и выявляли позиции украинского ПВО в порту Одессы.

Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении экс-госслужбы, которая перешла на сторону врага во время оккупации Волчанска Харьковской области.

Донецкая область Луганская область госизмена оккупанты Коллаборант война в Украине ракетный удар

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