Коригували удари Росії по ЗСУ та допомагали окупантам - в Україні судили двох колаборантів

Працівник СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

В Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях. Одна з них — інформаторка спецназу російського головного розвідувального управління.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 4 липня.

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"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє колаборантів, які співпрацювали з РФ в Донецькій та Луганській областях", — йдеться у повідомленні.

Серед засуджених — інформаторка російського ГРУ, яка проживала у Костянтинівці на Донеччині й перебувала на зв’язку із командиром ворожого спецназу. Жінка обходила місцевість навколо та фіксувала місця базування підрозділів ЗСУ поблизу передової.

Затримання колаборантки. Фото: СБУ

Цю інформацію окупанти планували використати для здійснення авіаційних та ракетно-артилерійських ударів по локаціях Сил оборони. Але СБУ своєчасно затримала колаборантку у січні 2024 року. Під час суду їй призначили 14 років позбавлення волі.

Іншим засудженим виявився колишній працівник агрокомпанії у Сватівському районі Луганщини. Після захоплення громади на власному подвір’ї він облаштував СТО для ремонту російської військової техніки.

Також чоловік відвозив на передову особовий склад, боєприпаси окупантів та будматеріали для облаштування траншей. Він використовував транспорт, викрадений з автопарку сільгосппідприємства.

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

Пізніше колаборант вирішив переїхати до Борисполя на Київщині, де сподівався "легалізуватися" як переселенець. Але правоохоронці знайшли його та затримали. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 13 років в'язниці.

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Нагадаємо, СБУ викрила двох агентів ФСБ, які працювали в Одеській та Дніпропетровській областях. Зловмисники коригували ракетно-дронові удари та виявляли позиції української ППО в порту Одеси.

Також ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру ексдержслужбовиці, яка перейшла на бік ворога під час окупації Вовчанська Харківської області.