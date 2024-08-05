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В Украине продолжается крупнейшая в истории ремонтная кампания в энергетике — детали от Минэнерго

5 августа 2024 16:13
Катерина Османская - Редактор
Отключение света в Украине 5 августа — продолжается крупнейшая в истории ремонтная кампания в энергетике
Энергетики на месте обстрела энергообъекта. Фото: ДТЭК
Катерина Османская - Редактор

В настоящее время продолжается "самая масштабная" в истории Украины ремонтная кампания в энергетической отрасли. Несмотря на то, что свет уже не выключается несколько дней, украинцев просят экономить электроэнергию. 

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

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Гринчук рассказала, что ситуация в энергосистеме сейчас действительно улучшилась и остается стабильной. Уже который день не предусмотрено использование графиков отключения электроэнергии.

"Несмотря на это напоминаю, что по всей стране идет масштабная ремонтная кампания практически всех объектов генераций, передач электрической энергии. И важно для всех потребителей использовать электроэнергию бережливо, особенно в пиковые часы. Утром это с 07:00 до 11:00, вечером — с 17:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Замминистра энергетики отметила, что из-за вражеских обстрелов и из-за продолжения постоянных атак на энергетическую инфраструктуру под обстрелы попадают линии электропередач и подстанции. Это приводит к дополнительным ограничениям в передаче электроэнергии.

Гринчук добавила, хоть система и стабильна, но очень чувствительна как к внешним, так и внутренним факторам. Поэтому пользоваться электроэнергией нужно бережно.

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