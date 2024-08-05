Відключення світла в Україні 5 серпня — триває найбільша в історії ремонтна кампанія в енергетиці

Енергетики на місці обстрілу енергооб'єкта. Фото: ДТЕК

Наразі триває "наймасштабніша" в історії України ремонтна кампанія в енергетичній галузі. Попри те, що світло вже не виключають кілька днів, українців просять заощаджувати електроенергію.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

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Гринчук розповіла, що ситуація в енергосистемі зараз дійсно покращилась і залишається стабільною. Вже котрий день не передбачено застосування графіків відключення електроенергії.

"Попри це нагадую, що по всій країні триває масштабна ремонтна кампанія практично усіх об'єктів генерацій, передач електричної енергії. І важливо для всіх споживачів використовувати електроенергію ощадливо, особливо в пікові години. Зранку це з 07:00 до 11:00, ввечері — з 17:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра енергетики зазначила, що через ворожі обстріли і через продовження постійних атак на енергетичну інфраструктуру під обстріли потрапляють лінії електропередач та підстанції. Це призводить до додаткових обмежень у передачі електроенергії.

Гринчук додала, хоч система і стабільна, але дуже чутлива як до зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Тому користуватися електроенергією потрібно ощадливо.