Отключение света в Украине сегодня — где нет электроэнергии из-за боевых действий

В Минэнерго назвали, какие области остались без света из-за обстрелов
В Украине 5 августа отключения света не запланированы. Но из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 492 населенных пункта.
Об этом сообщили пресс-службе Укрэнерго и Министерства энергетики в понедельник, 5 августа.
Какая ситуация с отключением света 5 августа
В Минэнерго рассказали, что по боевым действиям и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта. В частности, отключения есть в следующих областях:
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской.
В то же время в Укрэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковый период.
"Поскольку энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты — призываем по возможности перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", — говорится в сообщении.
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