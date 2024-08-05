Отключение света в Украине сегодня — где нет электроэнергии из-за боевых действий

Энергетики чинят сети. Фото: ДТЭК

В Украине 5 августа отключения света не запланированы. Но из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 492 населенных пункта.

Об этом сообщили пресс-службе Укрэнерго и Министерства энергетики в понедельник, 5 августа.

Читайте также:

Какая ситуация с отключением света 5 августа

В Минэнерго рассказали, что по боевым действиям и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта. В частности, отключения есть в следующих областях:

Донецкой,

Днепропетровской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской.

Ситуация в энергосистеме 5 августа. Фото: Минэнерго

В то же время в Укрэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковый период.

"Поскольку энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты — призываем по возможности перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", — говорится в сообщении.