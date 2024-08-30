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В Украине возобновили рассмотрение дела судьи, которая мобилизовалась, чтобы избежать наказания

30 августа 2024 23:43
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
ВСП возобновит рассмотрение дела судьи, которая мобилизовалась, чтобы избежать наказания
Судья, которая пыталась избежать мобилизации Светлана Колегаева. Фото: ОО "Автомайдан"
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Высший совет правосудия возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Деснянского районного суда Киева Светланы Колегаевой. В 2021 году она пьяной села за руль, вылетела с дороги, снесла столб и врезалась в дерево.

Об этом сообщило издание "Слідство.Інфо" в среду, 28 августа.

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Детали дела

Летом 2021 года, находясь под влиянием алкоголя, Коллегаева за рулем автомобиля Audi, зарегистрированного на ее мать, не справилась с управлением, повлекшим аварию. Судья получила штраф в размере 17 тысяч гривен и годовой запрет на вождение, но не согласилась с решением и подала апелляцию, которая также была отклонена.

В январе 2024 года Высшему совету правосудия поступила жалоба на судью Коллегаеву, касавшуюся ее поведения, которая подрывала доверие к судебной системе. ВСП, рассмотрев жалобу, установила признаки дисциплинарного проступка и решила начать расследование.

С февраля по апрель 2024 года ВСП проводила проверку для определения наличия достаточных оснований для привлечения судьи к ответственности. В этот период Колегаева решила поступить на военную службу.

Хотя Коллегаева пыталась предоставить ВСП объяснение своего состояния, она не смогла это сделать из-за своего пребывания на службе в Киеве. В связи с этим ВСП приостановила рассмотрение дисциплинарного дела.

Однако через несколько месяцев ВСП возобновила рассмотрение дела, узнав, что Шевченковский районный суд 16 июля 2024 года наложил штраф на Коллегаева за употребление алкоголя во время исполнения служебных обязанностей. Известно, что судью дважды застали пьяную.

ВСП подчеркнула, что эти обстоятельства нарушают судейскую этику и наносят ущерб авторитету как судьи, так и военнослужащего. Кроме того, отмечено, что Колегаева использует свое служебное положение во избежание дисциплинарных санкций.

В настоящее время ВСП перенесла заседание на 11 сентября по ходатайству адвоката Колегаевой, который попросил объединить все жалобы на судью.

Известно, что Колегаева также вела дела активистов Майдана и пыталась скрыть это после 2014 года.

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