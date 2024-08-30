ВРП відновить розгляд справи судді, яка мобілізувалася, щоб уникнути покарання

Суддя, яка намагалася уникнути мобілізації Світлана Колегаєва. Фото: ГО "Автомайдан"

Вища рада правосуддя поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Деснянського районного суду Києва Світлани Колегаєвої. В 2021 році вона п'яною сіла за кермо, вилетіла з дороги, знесла стовп і врізалась у дерево.

Про це повідомило видання "Слідство.Інфо" у середу, 28 серпня.

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Деталі справи

Влітку 2021 року, перебуваючи під впливом алкоголю, Колегаєва за кермом автомобіля Audi, зареєстрованого на її матір, не впоралася з управлінням, що призвело до аварії. Суддя отримала штраф у розмірі 17 тисяч гривень та річну заборону на водіння, але не погодилась з рішенням і подала апеляцію, яка також була відхилена.

У січні 2024 року Вищій раді правосуддя надійшла скарга на суддю Колегаєву, що стосувалася її поведінки, яка підривала довіру до судової системи. ВРП, розглянувши скаргу, встановила ознаки дисциплінарного проступку і вирішила розпочати розслідування.

З лютого по квітень 2024 року ВРП проводила перевірку для визначення наявності достатніх підстав для притягнення судді до відповідальності. У цей період Колегаєва вирішила вступити на військову службу.

Хоча Колегаєва намагалася надати ВРП пояснення щодо свого стану, вона не змогла це зробити через своє перебування на службі в Києві. У зв'язку з цим, ВРП призупинила розгляд дисциплінарної справи.

Однак через кілька місяців ВРП відновила розгляд справи, дізнавшись, що Шевченківський районний суд 16 липня 2024 року наклав штраф на Колегаєву за вживання алкоголю під час виконання службових обов'язків. Відомо, що суддю двічі застали п'яну.

ВРП підкреслила, що ці обставини порушують суддівську етику і завдають шкоди авторитету як судді, так і військовослужбовця. Крім того, зазначено, що Колегаєва використовує своє службове становище для уникнення дисциплінарних санкцій.

Наразі ВРП перенесла засідання на 11 вересня за клопотанням адвоката Колегаєвої, який попросив об'єднати всі скарги на суддю.

Відомо, що Колегаєва також вела справи активістів Майдану і намагалася приховати це після 2014 року.