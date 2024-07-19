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В Украине разоблачили масштабное хищение средств для армии — задержаны 30 человек

19 июля 2024 14:12
Валерия Барановская - редактор
Хищение денег для ВСУ — выявлены новые схемы
Подозреваемый в хищении средств на нужды ВСУ. Фото: Офис генпрокурора
Валерия Барановская - редактор

Правоохранители провели масштабную спецоперацию, в ходе которой было разоблачено хищение средств, выделенных для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины. В результате следствия задержаны и сообщены о подозрении 30 лицам. Общая сумма ущерба составляет более 138 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, 19 июля.

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В Украине была проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

В результате следствия было установлено, что общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 миллионов гривен.

В Украине разоблачили масштабное хищение средств для армии — задержаны 30 человек - фото 1
Задержание одного из подозреваемых. Фото: Офис генпрокурора

Кому сообщили о подозрении

К хищениям средств оказались причастны служащие квартирно-эксплуатационных подразделений вместе с представителями коммерческих структур во многих регионах Украины. Отдельные должностные лица также разоблачены в небрежном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

"По результатам следственных действий задержаны и сообщены о подозрении 30 лицам, из них 15 — в составе организованных преступных групп", — говорится в сообщении.

В Украине разоблачили масштабное хищение средств для армии — задержаны 30 человек - фото 2
Следствие по делу о хищении средств на нужды ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

Среди подозреваемых есть три начальника квартирно-эксплуатационных управлений в Харькове, Николаевской и Днепропетровщине, семь начальников квартирно-эксплуатационных отделов в Кропивницком, Чернигове, Львове, Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур

Чиновников подозревают в растрате и присвоении средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, проведения строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также в злоупотреблении властью или служебным положением, небрежном отношении военной службы, создании и руководстве преступным сообществом или участии в нем.

Начальник регионального квартирно-эксплуатационного управления обвинен в незаконном приобретении активов на сумму 11,7 млн грн в виде коммерческого имущества, земельных участков из-за оформления их на доверенное лицо.

В Украине разоблачили масштабное хищение средств для армии — задержаны 30 человек - фото 3
Обыск у одного из фигурантов дела. Фото: Офис генпрокурора

"В рамках следствия правоохранители провели более 70 обысков в помещениях структурных подразделений территориальных квартирно-эксплуатационных управлений и коммерческих предприятий по всей территории Украины", — отмечается в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер, следственные действия продолжаются.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала руководителей департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.

Также мы писали, что полиция Одесской области разоблачила схему обогащения на продаже автомобилей, ввезенных под видом гуманитарной помощи.

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