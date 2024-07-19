Хищение денег для ВСУ — выявлены новые схемы

Подозреваемый в хищении средств на нужды ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители провели масштабную спецоперацию, в ходе которой было разоблачено хищение средств, выделенных для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины. В результате следствия задержаны и сообщены о подозрении 30 лицам. Общая сумма ущерба составляет более 138 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, 19 июля.

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В Украине была проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

В результате следствия было установлено, что общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 миллионов гривен.

Задержание одного из подозреваемых. Фото: Офис генпрокурора

Кому сообщили о подозрении

К хищениям средств оказались причастны служащие квартирно-эксплуатационных подразделений вместе с представителями коммерческих структур во многих регионах Украины. Отдельные должностные лица также разоблачены в небрежном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

"По результатам следственных действий задержаны и сообщены о подозрении 30 лицам, из них 15 — в составе организованных преступных групп", — говорится в сообщении.

Следствие по делу о хищении средств на нужды ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

Среди подозреваемых есть три начальника квартирно-эксплуатационных управлений в Харькове, Николаевской и Днепропетровщине, семь начальников квартирно-эксплуатационных отделов в Кропивницком, Чернигове, Львове, Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур

Чиновников подозревают в растрате и присвоении средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, проведения строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также в злоупотреблении властью или служебным положением, небрежном отношении военной службы, создании и руководстве преступным сообществом или участии в нем.

Начальник регионального квартирно-эксплуатационного управления обвинен в незаконном приобретении активов на сумму 11,7 млн грн в виде коммерческого имущества, земельных участков из-за оформления их на доверенное лицо.

Обыск у одного из фигурантов дела. Фото: Офис генпрокурора

"В рамках следствия правоохранители провели более 70 обысков в помещениях структурных подразделений территориальных квартирно-эксплуатационных управлений и коммерческих предприятий по всей территории Украины", — отмечается в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер, следственные действия продолжаются.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала руководителей департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.

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